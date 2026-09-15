Sánchez valora las medidas de la Eurocámara para proteger el acero europeo y la industria asturiana

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, antes de participar en el acto de inauguración del XVI Congreso Internacional XX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, en Gijón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha valorado este martes las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo para reforzar la protección de la industria siderúrgica comunitaria y ha destacado su importancia para las empresas asturianas vinculadas al metal.

Sánchez ha señalado que la ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono a productos derivados del acero y el aluminio supone un paso para "defender nuestra capacidad productiva, evitar deslocalizaciones y preservar empleo industrial de calidad". A su juicio, la medida permitirá mejorar la competitividad de las empresas que transforman metal y fabrican componentes, maquinaria y bienes de equipo.

El consejero ha defendido que la descarbonización industrial no debe convertirse en una desventaja competitiva para las empresas que invierten y se adaptan a mayores exigencias ambientales. En este sentido, ha valorado que la Eurocámara refuerce las medidas contra la elusión de estas normas y plantee mecanismos de apoyo para acompañar a las empresas durante la transición.

Sánchez ha confiado además en que la negociación con los Estados miembros concluya de forma positiva y permita que el mecanismo contribuya a proteger la industria europea, favorecer la inversión y avanzar hacia una transición industrial "justa y competitiva".