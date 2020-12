Sanidad estudia regular los test rápidos de anticuerpos de autodiagnóstico de COVID-19

MADRID/OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que el Ministerio va a estudiar la regulación de las pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico del virus de COVID-19 en farmacias, en línea con lo manifestado este miércoles por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

En un comunicado, los microbiólogos clínicos han resaltado que este tipo de pruebas no sirven y, por tanto, no deben ser utilizadas, para diagnosticar infección activa por el SARS-CoV-2 ni en pacientes sintomáticos ni en asintomáticos. En este sentido, señalan que únicamente informan que el paciente ha tenido un contacto previo con este virus, pero no que actualmente estén infectados.

Asimismo, han apuntado que tienen un rendimiento "menor" que las pruebas realizadas en laboratorio, con "más resultados falsos positivos y más resultados falsos negativos". De la misma forma, han reseñado que la "difícil" interpretación de los resultados de estas pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico puede generar una "angustia innecesaria y una mayor sobrecarga de un sistema sanitario, ya saturado, al que se acudirá tanto para solicitar la prueba como para resolver las dudas generadas por los resultados".

En rueda de prensa desde Zaragoza tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que ha estado acompañado por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el ministro de Sanidad ha compartido estas inquietudes manifestadas por varios colectivos científicos.

"Más que prohibir, vamos a ver si hay que regular. Lo que nos preocupa es que esto genere una falsa sensación de seguridad. Hay cuestiones de interpretación correcta que no son obvias, tenemos que asegurar la comunicación de los resultados a la red pública puesto que se trata de una enfermedad de obligada declaración...", ha sostenido Illa.

En este contexto, el ministro ha avanzado que se ha pedido a la Ponencia de Alertas y Emergencias que analice este tipo de pruebas. "Hya que proceder con la máxima cautela y siempre con la evidencia científica. Hay que ir con cuidado, no queremos más problemas de los que podamos resolver. No anticipo nada pero hemos emplazado a un análisis detallado de estos test", ha esgrimido.

Por otra parte, el ministro también ha sido preguntado acerca de si el Ministerio va a autorizar o no finalmente los test de antígenos en farmacias, tal y como ha reclamado Madrid. "Estamos analizando con mucho detenimiento esta propuesta. Vamos a proceder, no con prisas, sí con seguridad", ha detallado. En cualquier caso, Illa se ha comprometido a mantener una reunión con los dirigentes madrileños para trasladarle la posición del Ministerio una vez se llegue a una conclusión.