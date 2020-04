Sanidad ha preparado protocolos para trasladar pacientes de UCI entre CCAA, pero "de momento no hace falta"

MADRID/OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que las autoridades sanitarias han preparado dispositivos de traslado de pacientes en UCI desde comunidades autónomas con una capacidad limitada debido al gran número de ingresos hacia otras que tienen sus unidades de cuidados intensivos más despejadas. Sin embargo, ha puntualizado que "de momento no hacen falta".

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso por la crisis del coronavirus, el ministro ha detallado que, en cualquier caso, el traslado se va a producir si es necesario "pensando en lo mejor para el paciente", teniendo en cuenta que la situación ya es "muy dura" para los familiares, que se podría agravar moviendo al paciente a un entorno distinto.

Illa no ha "descartado nada" en relación al traslado, y ha agradecido "mucho" a las CCAA que en los últimos días se han ofrecido a recibir pacientes de otras autonomías al tener un nivel de capacidad en las UCI que les posibilita la atención de más personas.

En cualquier caso, cree que con los acuerdos a los que se ha llegado en producción de respiradores intensivos en los últimos días se va a poder "aumentar las capacidades de UCI en las CCAA que lo requieran", con lo que se podrían "evitar" los traslados.

El ministro ha defendido que el Gobierno ha puesto a disposición de las CCAA aquellos recursos que han pedido. Illa ha recordado que bajo el estado de alarma la sanidad privada está bajo el mando de las autoridades sanitarias autonómicas.

En este sentido, ha señalado desconocer "casos concretos" de falta de colaboración de los centros privados con los públicos. "A mí no me consta, lo que me trasladan las comunidades autónomas es que han estado a la altura, han hecho lo que han pedido las CCAA. Cada comunidad lo gestiona como cree conveniente. Si me constara, sería implacable. En estos momentos no se entendería que no estuvieran a la altura del reto que tenemos", ha añadido.

SE ESTUDIA MÁS HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS

Por otra parte, Illa ha avanzado que "hoy o mañana" es posible que se dicte una orden que facilite la homologación de títulos de profesionales sanitarios extranjeros que se encuentran en terriotrio español. "Se está estudiando la forma de hacerlo", ha apuntado. Al respecto, ha añadido que con las medidas del estado de alarma el Gobierno ha puesto a disposición de las CCAA la posibilidad de contratar a unos 79.000 sanitarios que estaban fuera del sistema por no tener aún el título, no haber obtenido una plaza o estar jubilados.

Illa ha dicho que las recientes medidas extraordinarias para la contratación de profesionales sanitarios tomadas por Sanidad frente al coronavirus han habilitado la posibilidad a las CCAA de contratar a unos 27.000 profesionales. En concreto, 17.560 técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería que sean estudiantes en segundo curso de ciclo de grado medio que estén a la espera de la expedición del título; y 9.500 de profesiones de formación especializada, como médicos o enfermeros.

En este último caso, se trata de aquellos que realizaron las pruebas selectivas este año para obtener una plaza como residente y superaron la nota mínima. "Estos profesionales podrán ser contratados por un periodo temporal de tres meses prorrogrables por otros meses", ha apuntado Illa, quien ha puntualizado que "la relación laboral temporal se extinguirá una vez le sea adjudicada su plaza".

"Estamos intentando incrementar este conjunto de profesionales disponibles", ha agregado, comentando que las autoridades sanitarias han pedido a los dentistas que las clínicas solo estén operativas para actuaciones urgentes, de forma que sus profesionales también puedan estar a disposición de las CCAA para atención regular de pacientes si lo consideran oportuno.

Por último, el ministro considera que, una vez se salga de esta crisis sanitaria, es necesario "extraer lecciones" para reforzar las direcciones generales de Salud Pública de las comunidades autónomas. "Tenemos una buena red según me trasladan los expertos pero es mejorable. Todos sacaremos esta lección de esta crisis", ha reclamado, pidiendo igualmente que cuando se consiga acabar con la epidemia en España se ayude a otros países inmersos en la crisis del coronavirus.