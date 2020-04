Sanidad recuerda que los test a los jugadores se harán cuando lo establezcan las autoridades sanitarias

El Gobierno asturiano dice que los futbolistas no son trabajadores esenciales

MADRID/OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que los test de coronavirus a los futbolistas profesionales se practicarán "cuando lo establezcan las autoridades sanitarias" en alusión al plan de LaLiga de llevarlos a cabo a partir del 28 de abril para reiniciar los entrenamientos.

Acerca de si serán las Comunidades Autónomas las encargadas de tutelar dichos test a los jugadores de LaLiga Santander y SmartBank, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Sanidad subrayó que hay una orden de su departamento que indica en qué condiciones y cómo hay que hacer las pruebas PCR.

"Indica también que todas aquellas entidades, públicas o privadas, que dispongan de material para hacer pruebas de diagnóstico de cualquier tipo, sean PCR o test rápidos, tienen que comunicarlo a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma", explicó.

Salvador Illa refirió igualmente que la orden de Sanidad también señala que las pruebas PCR tienen que hacerse "bajo prescripción médica". "Yo ahí también quiero aprovechar para señalar el sentido de la responsabilidad de muchos profesionales del deporte, que han indicado que las PCR se tienen que hacer bajo criterios médicos y con el orden que establezcan las autoridades sanitarias", reseñó.

En este sentido, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, insistió este jueves en que sería el Ministerio de Sanidad el que decidierra "cuándo y quiénes pueden acceder a los test", y pidió que el fútbol siga "la ejemplaridad mostrada por el deporte español" en la crisis del coronavirus.

"Como en todos los ámbitos, será el Ministerio de Sanidad la autoridad que decida cuándo y quiénes pueden acceder a los test. Nos jugamos mucho. Seamos responsables y actuemos juntos bajo el criterio de Sanidad. Sigamos con la ejemplaridad mostrada por el deporte español", dijo Lozano en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Rafael Ramos, desveló que LaLiga planeaba que los tests a los jugadores profesionales comenzaran el próximo martes 28 de abril, pero Sanidad aún está estudiando el protocolo que ha recibido para un eventual retorno del fútbol.

ASTURIAS

El director General de Salud Pública del Gobierno asturiano, Rafael Cofiño, ha respondido en una comparecencia ofrecida este viernes a una pregunta, recibida con antelación, sobre si se iba a realizar la prueba de COVID-19 a los jugadores del Real Oviedo o del Sporting de Gijón.

Cofiño ha dicho que no porque actualmente "no entran dentro de los criterios de trabajadores esenciales". No obstante, ha dicho que en el futuro tendrán derecho a hacerse las pruebas cuando cumplan los criterios, como "cualquier ciudadano asturiano".