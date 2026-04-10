Sanitarios se concentran frente a centros de salud para exigir mejoras en la accesibilidad y la continuidad asistencial

Protesta en defensa de un sistema público de calidad y de la atención primaria en el centro de salud de la Lila, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de organizaciones, colectivos sociales, profesionales y vecinales han celebrado este viernes concentraciones frente a los centros de salud de Asturias para reclamar el refuerzo de la atención primaria, mejoras en la accesibilidad al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera y garantizar la continuidad asistencial con un mismo profesional.

El representante de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad, la Salud y la Sanidad Pública, Carlos Ponte, ha explicado en la concentración celebrada en Oviedo que la atención primaria se encuentra en una situación "muy precaria" y ha situado como principal problema la accesibilidad, al asegurar que existen demoras medias de "más de cinco días" para obtener cita.

Ponte ha comentado que una de las principales demandas de la concentración es la denominada 'longitudinalidad', que consiste en que el paciente sea atendido de forma continuada por el mismo profesional sanitario. "Está demostrado que tiene grandes resultados en evitar hospitalizaciones e incluso en la mortalidad", ha indicado.

Por su parte, Esther González, miembro de la Plataforma por la Sanidad Pública y de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, ha denunciado que las plantillas de los centros de salud "no están cubiertas al 100%", lo que provoca sobrecarga asistencial y dificultades en la atención a los pacientes.

González ha defendido la necesidad de actualizar la planificación de recursos humanos en atención primaria, tanto en número como en cualificación, e incorporar perfiles como trabajadores sociales y profesionales vinculados a la cronicidad, la geriatría y la salud comunitaria.

Asimismo, ha advertido de que la falta de cobertura de bajas en centros con plantillas envejecidas incrementa la presión sobre los profesionales y dificulta la continuidad asistencial, especialmente cuando los pacientes son redistribuidos entre distintos equipos.

CONCENTRACIÓN SANITARIA EN GIJÓN

En Gijón, la responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, ha defendido la atención primaria como "eje vertebrador" del sistema sanitario y ha advertido de que su debilitamiento compromete al conjunto del sistema.

Rodríguez ha señalado que la atención primaria debe garantizar accesibilidad, universalidad y continuidad asistencial, y ha sostenido que estas características "han demostrado disminuir la morbimortalidad en la población".

Ha reclamado un refuerzo de la financiación, más profesionales de todas las categorías, mejora de la gestión y modernización de los centros, incluyendo instalaciones y tecnología. Asimismo, ha defendido un incremento de la financiación del sistema sanitario hasta el 7,2% del PIB, con al menos un 25% destinado a atención primaria, según ha indicado.

Las concentraciones se han celebrado en Oviedo, en el Centro de Salud de la Lila; en Gijón, en el de Severo Ochoa; en Avilés, en el de Llano Ponte; en el Nalón, en el de La Felguera; en el Caudal, en el de Mieres Sur; en Siero Piloña, el de la Pola Siero; en Suroccidente, en el de Cangas del Narcea; en Occidente, en el de Navia; y en Oriente, en el de Llanes.