Santiago Abascal participará el 21 de octubre en un acto público en Avilés

Archivo - El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. - JORGE PETEIRO - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, participará el próximo miércoles, 21 de octubre, en un acto público en Avilés, con lo que se convierte en el primer líder nacional de una formación política que anuncia un acto en Asturias de cara al 29N.
La convocatoria tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza de Camposagrado de la localidad avilesina, según la información facilitada por la formación.
La presencia de Abascal sitúa así a Avilés como escenario del primer acto anunciado de un dirigente nacional de partido en Asturias con la vista puesta en el 29 de noviembre.