De los Santos y Queipo acusan a Barbón de crear "conflictos artificiales" en X para eludir responsabilidades

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el Vicesecretario Nacional de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en Oviedo. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, Jaime de los Santos, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, han acusado este viernes al presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), de buscar de forma deliberada la creación de "conflictos artificiales" e "inventados" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el único objetivo de "eludir sus propias responsabilidades" de gestión.

En una atención a los medios frente a la Catedral de Oviedo, De los Santos ha tildado de "impertinente" que el jefe del Ejecutivo asturiano intente levantar "cortinas de humo" criticando el viaje institucional de Ayuso a México para "tapar las vergüenzas" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Lo que debería hacer el señor Barbón es imitarla bajando impuestos en una tierra donde a los ciudadanos se les arrincona con una de las presiones fiscales más altas del país", ha aseverado el dirigente 'popular'.

Por su parte, Queipo ha subrayado que Barbón utiliza la red social 'X' para alimentar controversias "totalmente artificiales" para evitar dar explicaciones sobre asuntos críticos en la región, mencionando específicamente las responsabilidades políticas derivadas del accidente de la mina de Cerredo.

El líder del PP asturiano ha acusado al presidente socialista de "proteger" a los responsables del "caos dentro del servicio de minas". En este sentido, ha recordado que esa personas fueron "nombradas, promocionadas y ahora están siendo protegidas" por el propio Barbón. Queipo le ha exigido que "dé la cara" y asuma las consecuencias de una gestión que califica de "negligente". "Asturias quiere saber si va o no a asumir su responsabilidad por permitir que empresas como Blue Solving hiciesen lo que hicieron", ha recriminado.

Queipo ha insistido en que existe un informe de la Inspección General de Servicios que es "demoledor" y un borrador de conclusiones de la Comisión de Investigación en la Junta General que apunta directamente a la gestión autonómica.

En cuanto al anuncio de la recuperación del Servicio de Minas, que será aprobado en Consejo de Gobierno del próximo lunes, Queipo lo ha calificado como una "maniobra de cómo recular para que parezca que se hace algo". "Lo que están haciendo es recular ante decisiones que fueron incorrectas y que fueron dañinas", ha añadido.

Para el presidente del PP, el mensaje que lanza el Gobierno de Barbón es que "en Asturias todo puede fallar y aquí no pasa nada". "Le pido que deje de inventarse problemas en Twitter y dé respuesta a su responsabilidad", ha sentenciado.