Saúl Craviotto encabeza el cartel del encuentro del deporte inclusivo de 'Fundavi en 3D' en Avilés

El concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero, y el presidente de Fundavi, Javier Díaz. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Avilés, Juan Carlos Guerrero, y el presidente de Fundavi, Francisco Javier Díaz, han presentado este lunes el evento anual 'Fundavi en 3D', con el que la Fundación pretende impulsar el deporte inclusivo en el entorno del Día Internacional para las personas con discapacidad. En esta ocasión, el atleta Saúl Craviotto encabeza el cartel del encuentro.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el evento tendrá lugar este jueves 18 a partir de las 18.00 horas en el Complejo Deportivo Avilés con una serie de talleres y exhibiciones de varios deportes paralímpicos en los que podrán participar todos los que lo deseen.

A continuación, se celebrará un partido de baloncesto en silla de ruedas con arbitraje del árbitro asturiano de la Liga ACB, Iyán González, entre deportistas asturianos de diversas modalidades, como Saul Craviotto, que participa por tercera vez; el piloto Cohete Suárez; la jugadora del Telecable, María Igualada; y el atleta olímpico Iñaki Cañal entre otros.

En el otro lado se alinearán los 'amigos del deporte inclusivo', entre los que estarán Camilo Sousa, la directora general de actividad física y deporte del Principado, Manuela Fernández Ena, el periodista Borja Inza, la entrenadora del Telecable Natasha Lee o el concejal de deportes Juan Carlos Guerrero entre otros.