El secretario del PSOE de Llanera pide respeto para el ex alcalde Gerardo Sanz

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la agrupación socialista de Llanera, José Antonio González Sánchez ha querido hacer público, a través de una carta abierta, su apoyo al ex alcalde Gerardo Sanz, que tras diez años al frente del Ayuntamiento ha presentado su dimisión y ha pedido respeto para el mismo, cargando contra el PP y contra quienes ahora lo critican.

Lamenta que "el oportunismo pretenda ensuciar un cambio y una trayectoria que merecen respeto y reconocimiento. "La gran cobardía de los necios es defenderse con rumores, bulos y calumnias", dice González en su carta.

"La verdadera dureza no es su marcha, sino escuchar las medias verdades y mentiras de quienes hacen del engaño su herramienta diaria. El oportunismo pretende ensuciar un cambio y una trayectoria que merecen respeto y reconocimiento. La gran cobardía de los necios es defenderse con rumores, bulos y calumnias. Y hablo, estoy seguro, en nombre de todos los que servimos a Llanera desde el PSOE, al pedir respeto por la decisión de un hombre, de un gran alcalde y gran amigo, que hoy se baja en esta parada para tomar otro rumbo, con el mismo compromiso y la misma vocación que siempre. Gracias, Gerardo. Y perdónalos, porque no saben lo que dicen", indica González.

Así, indica el secretario de los socialistas que, si bien desde el domingo escucha y lee la palabra crisis unida a su equipo de gobierno, no puede estar más sorprendido y recuerda que una crisis es heredar un Ayuntamiento con 4,5 millones de euros de deuda, como les ocurrió en 2015 tras los tiempos del PP, y no lo que hay hoy con deuda cero.

"Nos dejaron un Ayuntamiento sin organización de personal, con la carencia en eficiencia que eso suponía, y la injusta situación en algunos puestos. Lo solventamos con el intenso trabajo. Evitamos un gasto de cinco millones que habrían ido a parar a Aqualia gracias a un alcalde, Gerardo Sanz Pérez, al que desde el grupo municipal del PP se pidió la dimisión en múltiples ocasiones y con el que ahora parecen estar en desacuerdo, fiel a su línea de ni comer ni dejar comer", dice González-

En este sentido el secretario de los socialistas de Llanera incide en que han dejado atrás "los oscuros años del PP" con un alcalde que ha puesto a los ganaderos y ganaderas, y al medio rural, como eje clave de su identidad y presente; un alcalde que convirtió Llanera en destino, no en lugar de paso (...) un alcalde que devolvió a los vecinos el orgullo de ser de Llanera, algo que antes ni existía porque simplemente no se creía en ello".

"Quienes conocemos de verdad a Gerardo, su andadura desde Juventudes Socialistas, su intensidad, su cabezonería cuando se trata de defender causas justas y estar al lado de los más vulnerables, solo podemos sentir gratitud y respeto. Gratitud por el trabajo bien hecho. Respeto por una decisión personal que responde a su proyecto de vida y a su libertad, y que, aunque nos duela, es de justicia aceptar", dice.

Advierte además que "sembrar vientos es peligroso, porque las tempestades acaban llegando" y quienes hoy hablan de crisis deberían mirarse primero a sí mismos, no vaya a ser que su propia casa les caiga encima.