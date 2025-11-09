La segunda jornada de oposiciones al Sespa recibe 9.500 aspirantes, el 71% del total

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Ruth Fernández, ha destacado este domingo la alta participación también en la segunda jornada de oposiciones al Sespa, que se celebran este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.

En unas declaraciones a los medios, Fernández ha explicado que las oposiciones ofrecen plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024. Para las pruebas de hoy, destinadas a la categoría de auxiliares administrativos, estaban llamados 13.300 aspirantes convocados, de los cuales acudieron a examinarse un 71,73%, unos 9.500 participantes.

Ruth Fernández ha subrayado la normalidad en el acceso al recinto ferial y la coordinación que permitió a los opositores entrar incluso con media hora de antelación. Por la tarde se llevarán a cabo las últimas pruebas pendientes, correspondientes a tres categorías profesionales, con una participación estimada de unas 9.500 personas, cifra muy similar a la registrada en la mañana. Con estas pruebas, el Sespa da por cerradas las categorías pendientes de esta fase del proceso selectivo.

OTRO EXAMEN EN EL HUCA

Como ocurriera ayer, durante la jornada el tribunal también ha realizado exámenes en circunstancias excepcionales, como la atención a una persona ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fernández ha destacado que este esfuerzo refleja el compromiso de la Administración con la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a las pruebas selectivas incluso en "las circunstancias más difíciles".

El último fin de semana de noviembre se celebrará la fase final de este calendario de exámenes, con las pruebas dirigidas a las especialidades médicas en la Facultad de Medicina.