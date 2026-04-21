El Sepepa conecta a 230 jóvenes con empresas y sectores productivos para impulsar su inserción laboral

Segunda jornada anual de orientación laboral dirigida a los participantes en el programa 'Joven Ocúpate' celebrada en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha celebrado este martes en Oviedo la segunda jornada anual de orientación laboral dirigida a los participantes en el programa 'Joven Ocúpate'. El encuentro ha reunido a 230 alumnos-trabajadores, acompañados por sus mentores, y a una veintena de representantes de compañías, asociaciones empresariales, las Fuerzas Armadas, centros educativos públicos y los propios centros de formación para el empleo gestionados por el Sepepa.

Durante la jornada, los participantes han recibido información y orientación sobre las distintas opciones de acceso al mercado laboral y de continuidad formativa que se les abrirán a partir del verano, una vez finalizada su participación en el programa. 'Joven Ocúpate' les permite adquirir habilidades y competencias previas a su inserción laboral, obtener certificados profesionales de nivel básico y, en caso necesario, recibir apoyo para completar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el evento han participado responsables de firmas como Amazon, Carrefour, Alcampo, ITVasa, ALSA, AFA, RTPA y Cartonajes VIR, además de representantes de ASPA, la Fundación Laboral de la Construcción, Asetra, Femetal, Clúster TIC, OTEA, la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege), la Unión de Comerciantes de Asturias, Asincar, Cooperativas Agroalimentarias del Principado y el Regimiento Príncipe Número 3.

Las compañías y asociaciones colaboradoras han expuesto las certificaciones necesarias para ejercer los distintos oficios vinculados a sus sectores de actividad, así como las previsiones de demanda de personal que estiman necesarias cubrir en los próximos meses.

FORMACIÓN Y EMPLEO

La directora gerente del Servicio Público de Empleo, Begoña López, ha subrayado la importancia de la orientación laboral y el valor de esta jornada como elemento de continuidad para los 21 proyectos incluidos en el programa 'Joven Ocúpate'.

"Se trata de un programa diseñado para mejorar la empleabilidad de jóvenes que, antes de incorporarse, ni estudiaban ni trabajaban ni realizaban formación para el empleo. Si logramos que, gracias al programa o a la jornada de hoy, se despierte su interés por retomar la formación reglada o por incorporarse a un sector en el que desarrollar una carrera profesional, el objetivo estará más que cumplido", ha señalado.

López ha recordado la relación directa entre el nivel formativo y el empleo. "No dejamos de insistir en ello: si te formas, trabajas. Con esta jornada queremos ofrecer una visión amplia de todas las oportunidades que Asturias pone a disposición de sus jóvenes, que son muchas y muy diversas", ha asegurado.

El programa 'Joven Ocúpate', financiado por el Sepepa desde 2014, está dirigido a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y combina formación con experiencias laborales durante un periodo de nueve meses. La edición actual, que finalizará en las próximas semanas, cuenta con 21 proyectos, gestionados por nueve ayuntamientos y seis entidades sin ánimo de lucro colaboradoras del Sepepa, que destina más de 3,3 millones a su desarrollo.

Los concejos participantes son Gozón, Grado, Langreo, Llanera, Nava, Navia, Parres, Piloña y San Martín del Rey Aurelio. También desarrollan proyectos las entidades colaboradoras Cáritas Diocesana de Oviedo, las fundaciones Mar de Niebla y Trabajadores de la Siderurgia Integral, así como las asociaciones Aspaym, Norte Joven y Emaús.