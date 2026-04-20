El Paseo Pereda estará cortado parcialmente al tráfico por la noche desde hoy hasta el viernes por obras de asfaltado

Archivo - Paseo Pereda - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Pereda estará cortado parcialmente al tráfico de vehículos en horario nocturno, desde las 23.00 a las 7.00 horas, desde este lunes y hasta el próximo viernes, día 24, con motivo de las obras de asfaltado que se realizarán en el entorno del número 10 de esta calle.

Los vehículos procedentes del centro tendrán un carril disponible, mientras que los que provienen de El Sardinero serán desviados por la rotonda del túnel del Centro Botín hacia la calle Antonio López.

Así lo ha anunciado en un comunicado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien ha señalado que el Ayuntamiento ha decidido que los trabajos se desarrollen durante una franja horaria nocturna con el fin de minimizar las molestias a los ciudadanos.