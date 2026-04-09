Sepepa pone en marcha un programa de orientación laboral para estudiantes de ESO, Bachillerato y FP

El Sepepa impulsa un programa de orientación laboral para más de 1.000 alumnos y alumnas de Secundaria y Formación Profesional - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha puesto en marcha un programa de Detección de Necesidades e Intermediación Especializada (DIES) de orientación laboral con el objetivo de acercar la realidad del mercado de trabajo asturiano al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Según ha informado este martes el Principado en una nota de prensa, las sesiones se están desarrollando en 45 centros educativos públicos y concertados, ante distintos grupos que suman más de 1.000 alumnos y alumnas participantes.

Durante las sesiones, el personal del Sepepa informa al alumnado sobre los recursos de formación y empleo disponibles en Asturias y ofrece asesoramiento tanto a los estudiantes como a sus familias para que puedan elegir itinerarios formativos ajustados a sus intereses y vocaciones, con vistas a las titulaciones que faciliten su futura inserción laboral. En las próximas semanas está previsto un encuentro solicitado por madres y padres del IES La Florida, en Oviedo.

VISITA DEL CONSEJERO

Este jueves, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora gerente del Sepepa, Begoña López, han asistido a una de estas sesiones en el Centro Público de Educación Básica de Cabañaquinta, en el concejo de Aller, donde han compartido la actividad con un grupo de 30 alumnos y alumnas de tercero y cuarto de ESO.

Durante su intervención, el consejero ha animado al alumnado a perseguir su vocación y ha subrayado la importancia de la orientación académica y profesional en edades tempranas. "Como siempre decimos, en Asturias, si te formas, trabajas. Este programa facilita una atención directa y personalizada y acerca a la comunidad educativa los recursos del Sepepa para orientar a los jóvenes hacia las titulaciones o la formación que mejor respondan a sus intereses, porque no podemos permitirnos desaprovechar ni un solo talento en Asturias", ha señalado Borja Sánchez.

Por su parte, la directora gerente del Sepepa ha destacado que el principal objetivo del programa es ayudar a los estudiantes -especialmente a los de cuarto de ESO y segundo de Bachillerato- a tomar decisiones bien informadas sobre su futuro. "Queremos poner a su disposición todos los datos posibles y facilitarles los elementos necesarios para que elijan con criterio el camino que desean seguir", ha explicado Begoña López.

SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS

Además de este programa, el Sepepa participa en el Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo y en la feria Talentia, organizada por Fade. Asimismo, desarrolla dos programas mixtos de formación y empleo dirigidos a personas menores de 30 años -escuelas taller y Joven Ocúpate- que permiten compatibilizar la formación con la obtención de un salario y un certificado profesional.

En este marco, el Servicio Público de Empleo reunirá en Oviedo, dentro de dos semanas, a los 230 jóvenes participantes en los proyectos Joven Ocúpate de este año, gestionados por ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, en una jornada conjunta de orientación.

En su última convocatoria de subvenciones para la financiación de acciones formativas destinadas a la población en general, el Sepepa aprobó un gasto de 28,5 millones. La oferta formativa para el bienio 2025-2026 incluye cerca de 1.700 cursos gratuitos, dirigidos tanto a personas desempleadas como ocupadas, con una capacidad máxima de 42.000 plazas en toda Asturias. Esta formación permite obtener certificados profesionales o acreditaciones de especialidades reconocidas en el catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).