Sepides pedirá al Consejo de Ministros que saque a licitación la obra de desmantelamiento de Baterías de Cok

AVILÉS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sepides, Antonio Cervera, ha anunciado este martes en Avilés que en los próximos días van a enviar al Consejo de Ministros el proyecto de licitación de la obra para iniciar los trabajos de demolición y desmantelamiento de las baterías de Cok. "El presupuesto rondará los 15,5 millones de euros, de los cuales 8,4 serán en metálico y el resto en la valorización de recursos que se haga en los terrenos", ha señalado Cervera.

El presidente de la sociedad estatal ha realizado este anuncio en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Avilés, donde ha estado acompañado por la Alcaldesa, Mariví Monteserín, después de haber mantenido una reunión en la que Sepìdes ha confirmado que el calendario se mantiene a pesar de la crisis sanitaria, y los suelos estarán listos para comercializarse en el 2023.

Cervera también ha confirmado que la licitación de la obra y el proyecto irán conjuntas, para que no haya retrasos imprevistos. "Si la licitación se publica en Julio, daremos tres meses para que se presenten las ofertas, y a finales de año o en enero del 2021 estaremos en disposición de firmar el contrato que tendrá un plazo de ejecución de 16 meses", ha añadido Cervera.

En cuanto a los elementos que quedarán en pie, Sepides aún no puede confirmar cuales serán. "A principios de Julio tendremos el informe definitivo encargado, que nos dirá los elementos que pueden estar protegidos, porque en Patrimonio no se recoge ninguno", ha advertido Cervera.

El otro punto importante para que este proyecto salga adelante es la aprobación de modificación del PGOU que requiere mayoría absoluta en el Pleno de Avilés. "Según me dice la Alcaldesa, parece que la cosa va bien para que no haya problemas", ha explicado Cervera. "Necesitamos ese informe para saber en que convertimos esos suelos para cambiar el PGOU, y luego suponemos que no haya problema para la mayoría absoluta en el Pleno, y no retrasar este importante proyecto de crear empleo, que es lo que necesita Avilés", ha corroborado Mariví Monteserín.

Sin embargo ese consenso en el Pleno, puede peligrar al ver lo que ha ocurrido en la sala de prensa del Ayuntamiento de Avilés, donde la portavoz de Cambia Avilés, Tania González, libreta en mano, se ha sentado como una periodista más para enterarse de los avances del proyecto. La portavoz del PP, Esther Llamazares, también estuvo fuera escuchando la rueda de prensa. "Luego quieren consenso, y nos tenemos que enterar así", han señalado al finalizar la rueda de prensa ambas portavoces.