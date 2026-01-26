El Serida desarrolla un modelo de teledetección para controlar la población de rata topera

Los investigadores del Serida autores del estudio. - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigación del Serida ha desarrollado un nuevo modelo de teledetección a gran escala que permitirá un seguimiento integral y de alta resolución de las poblaciones de rata topera en las zonas donde causan daños. El sistema combina datos recogidos en campo con información obtenida por satélite, lo que facilita un control detallado y continuo de la detección y expansión de estos roedores en amplias áreas agrícolas.

Entre las ventajas que ofrece este nuevo modelo, destacan las siguientes: reduce la necesidad de muestreos en campo, que requieren tiempo y personal especializado y tienen un alto coste.; permite vigilar grandes superficies agrícolas de forma periódica gracias al uso de imágenes satelitales; ayuda a tomar decisiones más informadas; y puede aplicarse a otras especies de roedores y a regiones con condiciones similares.

La rata topera es un roedor considerado perjudicial, que puede convertirse en una plaga agrícola de gran relevancia cuando sus poblaciones experimentan explosiones demográficas, tal y como ha detallado el Principado en una nota de prensa.

Según explica el investigador Aitor Somoano, los topillos causan graves daños en pastos y cultivos, generan importantes pérdidas económicas y pueden suponer un riesgo para la salud pública, ya que son capaces de actuar como reservorios de algunas enfermedades transmisibles al ser humano.

El nuevo sistema integrado combina datos que permiten realizar un seguimiento con alta resolución espacial de la expansión de topillos en áreas agrícolas. Gracias a este enfoque innovador, el Serida ha conseguido desarrollar un modelo predictivo de hábitat, que identifica con una precisión del 97% las zonas donde la especie está presente o podría expandirse y un índice optimizado de daños (Optimized Damage Index) capaz de estimar la cantidad de roedores en función del nivel de daño que se observa en la vegetación.

Además, el modelo determina las épocas del año más adecuadas para realizar el seguimiento de las poblaciones.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports bajo el título Large-scale remote sensing model enables an integrated monitoring approach for high-resolution tracking pest vole populations, está liderado por Aitor Somoano y Ana del Cerro, del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, en colaboración con técnicos de la empresa Spectralgeo (Logroño), la Xunta de Galicia y Tragsatec.