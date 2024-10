Serrat reivindica el valor de la tolerancia y ve "ignorancia" detrás de los discursos xenófobos

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor y compositor Joan Manuel Serrat, galardonado este año con el Premio Princesa de Asturias de Las Artes, ha querido reivindicar este miércoles el valor de la tolerancia en la sociedad y ha dicho que detrás de muchos discursos xenófobos actuales lo que existe es "ignorancia" y "miedo a los otros".

Serrat ha participado en Gijón en un encuentro con el público titulado 'Partidario de vivir', que ha consistido en un diálogo con el periodista Iñaki Gabilondo, en el que han repasado buena parte de la vida del cantautor.

El galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Las Artes de este año ha dicho que ya se dio cuenta de la importancia de la tolerancia hace muchos años, cuando vivía situaciones incómodas por el hecho de que cantase en catalán o en castellano. "Siempre había broncas, en un sentido u otro", ha lamentado.

"Vivo con mucha incomodidad la intolerancia", ha confesado el artista, antes de insistir en que una de las cosas que caracteriza al ser humano como especie social es que necesita de los demás. Por lo tanto, ve necesario ser tolerantes.

Hablando de cuestiones de más actualidad, Serrat ha lamentado que existan discursos xenófobos que considera "impúdicos". Cree que detrás de esas afirmaciones hay "miedo a los otros" e "ignorancia".

Así, el cantautor ha dicho que se olvidan de que la inmigración es algo que ha afectado directamente a España. "En mi recorrido por el mundo lo que más me he encontrado son gallegos y asturianos", ha indicado. Se iba por hambre, pero también por razones políticas. Además, Serrat ha dicho que a los emigrantes se los encuentra "en trabajos que mayormente los españoles no quieren hacer".

Ha lamentado la radicalización de las posiciones que existe hoy en día. "Cuando tú escuchas este enfrentamiento y analizas lo que están diciendo, no hay nada. No dicen nada. O sea, está basado en la descalificación, el insulto y, sobre todo, en la mentira. Y peor aún, en las medias verdades", ha señalado.

También se ha referido al momento vital en el que se encuentra y a la vejez. Considera que la gente se olvida que se va a hacer vieja. "No es tarea de más tratar bien a los viejos", ha comentado, entre bromas, el cantautor, que cree que a determinados años es como "si te quitaran el manual de instrucciones". "Qué suerte tenemos que nos podemos poner en pie, coño", le ha dicho, jovial, a Gabilondo justo al terminar el acto.