En servicio el nuevo intercambiador del campus de El Cristo

Intercambiador de El Cristo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este viernes de la puesta en servicio del nuevo intercambiador de transporte público en el campus universitario de El Cristo, en Oviedo, tras una inversión de 520.058 euros, financiada con fondos europeos Next Generation.

Las instalaciones, situadas en la calle Valentín Andrés frente a la Facultad de Derecho, ofrecen espacios de espera más cómodos y accesibles para los viajeros en un punto por el que cada día circulan 307 autobuses urbanos e interurbanos.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha inaugurado el equipamiento acompañado por el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; la directora general de Transportes, Arantza Fernández; el concejal de Infraestructuras de Oviedo, Nacho Cuesta; y la vicerrectora de Sostenibilidad y Digitalización de la Universidad de Oviedo, Inés Peñuelas.

Calvo ha subrayado la importancia de dotar al transporte público de infraestructuras modernas y de calidad como parte de la apuesta del Ejecutivo por impulsar una movilidad más sostenible. El consejero ha recordado que uno de cada tres titulares de la tarjeta ConeCta tiene menos de 30 años, lo que supone más de 116.000 usuarios jóvenes, y destacó el esfuerzo del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para mejorar la conexión con los campus universitarios. Como ejemplo, citó la puesta en marcha este curso de dos nuevas líneas de CentroBus que enlazan los barrios gijoneses de Viesques y La Calzada con El Cristo.

"Es fundamental que los jóvenes incorporen el transporte público a sus hábitos diarios y reduzcan la dependencia del coche. Son la mejor garantía para un futuro más sostenible", ha afirmado.

El nuevo intercambiador cuenta con dos marquesinas de 90 metros cuadrados cada una, accesibles y equipadas con mobiliario para ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Esta actuación forma parte del plan de inversiones del gobierno en la capital asturiana, que supera los 11,3 millones. A la infraestructura de Llamaquique, ya en servicio, se sumarán en las próximas semanas el intercambiador del HUCA y los tapices rodantes que facilitarán el acceso al complejo hospitalario. Además, están en ejecución la pasarela que conectará las estaciones de autobús y tren y la reforma de la glorieta de Luis Oliver, que mejorará la fluidez del tráfico en la entrada a la ciudad desde la AS-II.

Los datos del CTA señalan que el 62% de los ovetenses (140.496 personas) se benefician de la tarifa plana de 30 euros para desplazarse por Asturias en transporte público. El alto grado de implantación también se aprecia en los servicios urbanos: hasta octubre se habían registrado 11.508.749 viajes con el título único del CTA.