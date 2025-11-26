El Sespa celebra el fin de semana los exámenes de los procesos selectivos para cubrir 717 plazas de personal facultativo

Un total de 43.243 aspirantes irán este sábado a las oposiciones del Sespa para cubrir 1.068 plazas de empleo público - SESPA

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) celebrará el próximo fin de semana los exámenes de los procesos selectivos para cubrir 717 plazas de personal facultativo en 33 especialidades. Para las pruebas han sido admitidos 3.094 aspirantes, en el marco de las ofertas de empleo público (OPE) correspondientes a 2022, 2023 y 2024 para personal estatutario.

Según informa el Gobierno asturiano los exámenes se desarrollarán los días 29 y 30 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, en sesiones de mañana y tarde. Cada prueba tendrá una duración de 120 minutos.

La primera será el sábado, día 29, a las 9:00 horas, para las especialidades de Pediatría de Atención Primaria, Medicina Intensiva, Radiofísica Hospitalaria, Urología y Técnico de Salud Pública. Media hora después comenzarán las de Hematología, Microbiología, Anatomía Patológica y Farmacia de Atención Primaria. A partir de las 10:00 horas será el turno de Cardiología, Neurología, Psiquiatría y Neumología.

Por la tarde, las pruebas comenzarán a las 15:30 horas, con Aparato Digestivo, Anestesiología y Reanimación y Cirugía General. A las 16:00 se examinarán Radiodiagnóstico, Otorrinolaringología, Oftalmología, Geriatría y Cirugía Vascular. Cerrarán la jornada del sábado, a partir de las 16:30 horas, Nefrología, Ginecología, Traumatología y Médico de Urgencias de Atención Primaria.

El domingo por la mañana, a las 9:00 horas, se celebrarán las pruebas para Médicos de Urgencia Hospitalaria. A las 9:30 será el turno de Farmacia Hospitalaria y Pediatría y sus áreas específicas, y a las 10:00, Medicina Interna y Odontoestomatología. Por la tarde se realizará el examen con mayor participación: Medicina de Familia, con 182 plazas y 459 candidatos, cuyo llamamiento será a las 15:30. Las pruebas finalizarán con Análisis Clínicos y Psicología Clínica, a partir de las 16:30 horas.

De los 3.094 candidatos admitidos, 1.172 proceden de fuera de Asturias, lo que representa casi un 38%. Como novedad, en estos procesos selectivos se establece un único ejercicio por categoría en el que las respuestas incorrectas no penalizarán.

Las indicaciones para acceder a la Facultad de Medicina, los horarios y la distribución de aulas están disponibles desde el 24 de noviembre en la web Astursalud (www.astursalud.es)

Destaca el Sespa que esta convocatoria tiene como objetivo consolidar empleo estable y reducir la temporalidad del personal del Sespa por debajo del 8%. Además, da continuidad al proceso de estabilización iniciado en 2022, que finalizó dentro del plazo legal, el 31 de diciembre de 2024, con la adjudicación de todas las plazas previstas.

A lo largo de este año, el Sespa ha mantenido rondas sucesivas de adjudicación para cubrir vacantes por renuncias, garantizando que todas las personas seleccionadas eligieran destino antes de la celebración de estas nuevas pruebas.