La SGAE lamenta el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales y figura esencial del rock español

Archivo - El artista Jorge Ilegal posa para Europa Press, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha expresado este martes su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Jorge Martínez, fundador, compositor y voz de la banda Ilegales, a los 70 años de edad, a quien ha definido como "uno de los letristas más ácidos y personales del rock español y latinoamericano".

Nacido en Avilés en 1955, Martínez, conocido artísticamente como Jorge Ilegal, se incorporó a la SGAE en 1984 y registró casi 200 composiciones, entre ellas temas emblemáticos como 'Europa ha muerto', 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes', 'Chicos pálidos para la máquina', 'La casa del misterio' o el himno 'Soy un macarra'. Este mismo año inscribió sus últimas obras: 'El Efrit y la envidia', 'El Face' y 'El fondo de la noche'.

"El fallecimiento prematuro de Jorge Martínez nos hace valorar aún más su obra", ha señalado el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, quien ha destacado "su compromiso con la defensa de los derechos de autor y su enorme sensibilidad como músico y letrista".

Desde la entidad recuerdan su "personalidad única y visceral", llena de "historias y anécdotas difíciles de igualar". Subrayan además que su talento "de altura casi inaprehensible" ha dejado un legado musical de "magnitud extraordinaria".

"Su propuesta artística seguía plenamente vigente cuatro décadas después del debut del grupo", apuntan desde la SGAE, que definen al músico como un "autor irrepetible, socarrón y atento; un héroe culto del rock, experto en guitarras de época, coleccionista y provocador de oficio". "La SGAE y varias generaciones de autores y autoras mantendrán vivo el rugido romántico de su legado", concluye el comunicado.