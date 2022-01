Sharon Corr ofrece en Avilés el concierto inaugural del nuevo ciclo de Factoría Sound

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora irlandesa Sharon Corr será la encargada de ofrecer el concierto inaugural del nuevo ciclo de Factoría Sound, en Avilés, comenzando su nueva gira internacional. Será en el Auditorio de la Casa de Cultura este viernes, 21 de enero, a las 21.00 horas.

Las entradas para acudir al recital se encuentran a la venta, con un precio de único de 20 euros, en los canales habituales, en la web y la taquilla de la Casa de Cultura.

Sharon Corr presentará al público de Avilés su segundo trabajo en solitario, desde la separación de la banda The Corrs, en la que militaba junto a sus hermanos. Lleva el título de 'The Fool & The Scorpion', y en él da un giro a sus habituales sonidos celtas, con un aire más intimista.

Según han informado los promotores, se trata de un disco grabado en Los Ángeles bajo los auspicios del productor Larry Klein, que ha conducido trabajos discográficos de Norah Jones, Tracy Chapman o Joni Mitchell. Esta propuesta, que toma el testigo de su anterior álbum en solitario, 'Dream of You', llega tras un período de su vida que la cantante y violinista ha calificado como "la tormenta perfecta", y en el que ha dado a luz los diez temas que lo componen.