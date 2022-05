"Siempre hemos dicho la verdad", replica la alcaldesa a Foro sobre el 'cascayu'

"No vamos a comprometer en ningún caso la seguridad de la Policía Local", afirma Pineda (PSOE)

GIJÓN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha negado este martes en su comparecencia en el Pleno Municipal que el recurso de la sentencia a favor de Stop Muro que obliga a restituir el doble sentido de tráfico en el Muro busque dilatar tiempo.

Ha defendido la actuación de peatonalización en el paseo del Muro, conocida como 'cascayu', a causa de la necesidad de distanciamiento social por la pandemia de la COVID-19, a lo que ha recalcado que aún seguimos con riesgo de contagio.

Ha insistido en que era una medida provisional, como tantas otras que adoptaron otros ayuntamientos por el mismo motivo. "Siempre hemos dicho la verdad", ha asegurado Sí que ha recalcado que también dijeron que estaban trabajando en una solución definitiva para el Muro, a lo que ha señalado que es diferente a la medida que se adoptó en su día.

Sobre el recurso de la sentencia a favor de Stop Muro, ha recordado a Foro que son los técnicos de la Asesoría Jurídica municipal quienes les aconsejan sobre lo que hay que hacer.

"Se ha adoptó en plena pandemia", ha recordado con referencia al 'cascayu', a lo que ha visto "un poquito extraño" que se quiera confundir con el momento actual.

A mayores, le ha trasladado al portavoz 'forista, Jesús Martínez Salvador, que a la presidenta de su partida y que fue alcaldesa de Gijón antes que ella, le ha abierto un juicio el Tribunal de Cuentas por responsabilidad por alcance por un ilícito penal contable, respecto a los ingresos recibidos por el grupo municipal de Foro como subvención para financiar gastos privados de defensa personal.

Le ha preguntado, a este respecto, de que si es que eso no tiene ninguna responsabilidad política o van a esperar a la resolución final, que es lo que cree que va a hacer Foro. Es por ello, que ha dicho entender que lo que se piden para ellos mismos, lo permitirán al resto de personas.

En cuanto al resto de formaciones, ha apuntado a Podemos-Equo Xixón que coincide con ellos en que hace falta construir "otro Gijón diferente". Algo que, según la alcaldesa, pasa por recuperar espacio público, por la verdificación y por una movilidad diferente donde se usen menos los coches.

Durante su intervención, ha habido un pequeño 'rifirrafe' con el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, al señalar la alcaldesa que este paseaba por la calle cuando podía estar contagiado, "porque no creía en nada".

De la Concha ha negado estas palabras y le ha pedido rectificar. "Es absolutamente falso y no lo vuelva a repetir", ha indicado este, a lo que la regidora gijonesa le ha replicado que es "absolutamente cierto". "Su negacionismo es claramente conocido", le ha indicado.

Por parte del portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha replicado a la alcaldesa que si es cierto que cuando gobernaban pudo haber 87 sentencias perdidas, no han tenido tanta repercusión que esta, según él.

Ha recalcado, asimismo, que la que está nerviosa es la alcaldesa, no el, a lo que ha ironizado con que quiere pensar con que "no son puro sectarismo descontrolado", con alusión a las palabras de la regidora en un vídeo que se hizo viral en el que hablaba de los hombres y que quería creer que no eran "pura explosión fisiológica descontrolada".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de recurrir la sentencia a favor de Stop Muro para ganar tiempo y que el nuevo proyecto de reforma del Muro "coja firmeza y ya no haya vuelta atrás", ha advertido.

PLAN DE VÍAS

Ya en el turno de preguntas, la alcaldesa ha respondido a Podemos-Equo Xixón que no se puede hacer una revisión de precios del Plan de Vías cuando aún no hay proyecto constructivo. Ha incidido en que no se puede ir a pedir dinero sin la cuantía del proyecto.

Ha animado, asimismo, a no intentar confundir a la ciudadanía, ya que el compromiso de financiación sigue siendo el mismo; 50 por ciento las administraciones estatales, 25 por ciento el Principado y otro tanto el Ayuntamiento gijonés. Eso sí, ha recordado que hay partes que son financiadas exclusivamente por el Estado.

Además, la sociedad Gijón al Norte va a elaborar el estudio socieconómico para solicitar financiación. También ha recalcado que se necesitan plusvalías de la venta de parcelas del Plan de Vías, pero ha remarcado que no por ello se va a "empedrar" el 'solarón'. Frente a la especulación, ha defendido las actuaciones que realiza Emvisa para facilitar el acceso a la vivienda.

Por otro lado, en el turno de ruegos, se ha aceptado uno del PP para hacer un estudio para la recuperación de cabinas telefónicas y que se les dé un nuevo uso, ya sea pantallas interactivas, puntos de recarga móvil o wifi publica, como ejemplo.

Por otro lado, en el Pleno se ha rechazado una proposición de Ciudadanos para que se tenga en cuenta la necesidad real de conciliación de la vida laboral y familiar para conseguir una plaza en el programa de 11x12. Ciudadanos, Podemos-Equo Xixón, PP y López-Asenjo han votado a favor, en contra PSOE y Foro y se ha abstenido Vox e IU, este último al tener que ausentarse del Pleno.

COMISARÍA LOCAL

Tampoco Foro ha logrado sacar adelante una iniciativa para "instar al Equipo de Gobierno a descartar la idea de modificar el proyecto de la Comisaría de la Policía Local de Gijón y retrotraer cualquier modificación llevada a cabo para que este nuevo equipamiento albergue servicios municipales diferentes a los directamente relacionados con la seguridad ciudadana".

En este caso, Foro, PP, Vox y López-Asenjo han votado a favor y en contra del PSOE, mientras que el resto se ha abstenido. Quienes han votado a favor han apelado al riesgo que supondría para la seguridad, el que la Comisaría albergue servicios que no tengan que ver con ella, y más estando el país en alerta terrorista de nivel 4.

"No se puede tener una mirada más corta", ha opinado sobre los planes para la nueva comisaría Martínez Salvador (Foro), quien ha señalado que todavía podría aceptarse que se integre allí Tráfico y Movilidad, pero no servicios que no tienen que ver con seguridad ciudadana.

En respuesta, la edil de Hacienda, Marina Pineda, ha aludido a la alta inversión, de unos once millones de euros con el equipamiento, para un edificio que va a quedar infrautilizado debido a sus dimensiones. Por eso, ha abogado por velar por la optimización de los recursos públicos.

Ha asegurado, asimismo, que tienen presente que el poner servicios distintos implica el poder controlar accesos. "No vamos a comprometer en ningún caso la seguridad de la Policía Local", ha sostenido la edil, quien ha adelantado que van a cumplir los protocolos antiterroristas. Con todo, ha destacado que lo que propone el Gobierno local para la Comisaría es "razonable, racional y responsable".

En el Pleno también ha intervenido, previamente al debate, José Manuel Queipo, representante de la sección sindical de Usipa en el Ayuntamiento, quien se ha posicionado en contra de incluir servicios que no tengan que ver con la seguridad en la Comisaría.

Este ha solicitado que sea exclusivo para la Policía Local y Tráfico, tal como fue concebido en el proyecto iniciado el mandato pasado por Foro. "El colectivo de la Policía Local no está dispuesto a sacrificar seguridad por comodidad", ha advertido.

Sí que ha sido aprobada en la sesión plenaria una propuesta de Podemos-Equo Xixón para la prevención de los riesgos de las criptomonedas.

También ha salido adelante una proposición del PP, enmendada por los grupos del Gobierno local --PSOE e IU--, en la que se pedía la creación una Oficina Municipal de Captación de Inversiones, pero que ahora será una herramienta.

Por parte del Gobierno local, el concejal Santos Tejón ha explicado que se está acabando la redacción de los pliegos para la licitación de una herramienta web que sirva de canal de entrada para posibles inversiones.