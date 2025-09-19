Siero aumenta desde 2015 un 344% los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha informado este viernes de que la recaudación líquida del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a fecha 31 de julio ascendió a 2.075.212,34 euros, cifra 210.212,34 euros superior a lo estimado para todo 2025, fijado en 1.865.000 euros.

El dato supone un crecimiento del 11,27% respecto a la previsión inicial, con cinco meses aún por delante hasta el cierre del ejercicio.

García destacó que, a mitad de año, el hecho de que la recaudación de este tributo ya supere lo presupuestado refleja la intensa actividad constructiva e inversora en el concejo y la buena evolución de este impuesto municipal.

En 2015, la previsión de recaudación del ICIO se situaba en 467.500 euros, mientras que los ingresos efectivos ascendieron a 422.666,05 euros. En diez años, el Ayuntamiento de Siero ha incrementado los ingresos por este impuesto en un 344%, pasando de poco más de 400.000 euros a los 2,07 millones de euros registrados a 31 de julio de 2025.

El primer edil explicó que "esto es fruto de que en Siero hay una mayor actividad económica, lo que genera mayores ingresos para el municipio, que luego reinvertimos en la sociedad a través de las múltiples inversiones que se están realizando en todo el concejo. Quiero agradecer especialmente a todos los funcionarios del Ayuntamiento, que son quienes tramitan los expedientes, así como a todos los ciudadanos y empresas que apuestan por Siero y nos ayudan a construir un concejo mejor: más grande, próspero, lleno de oportunidades y más humano".