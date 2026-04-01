Siero construirá una acera entre Valdesoto y la escuela de Faes con una inversión de más de un millón de euros

Presentación acera Valdesoto. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ejecutará una acera entre el Centro Polivalente de Valdesoto y el entorno de la escuela de Faes, en el margen de la SI-8. Estas obras cuentan con un presupuesto de más de un millón de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

En una rueda de prensa, el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Saneamiento, Pergentino Martínez, han presentado el proyecto de la acera del Valdesoto, que cuentan ya con todas las autorizaciones de los vecinos por donde trascurre el trazado.

El proyecto pretende dar respuesta a una "demanda histórica" de los vecinos de Valdesoto, dándoles "un itinerario peatonal seguro, accesible y continuo en una zona con un notable tránsito de personas y vehículos".

La nueva infraestructura permitirá conectar Centro Polivalente --construido en 2011-- y la Iglesia de San Félix con el área donde se ubican la escuela de Faes, el centro de salud, la farmacia y las instalaciones deportivas del Valdesoto Club de Fútbol. De este modo, se resolverá la actual falta de espacio para los peatones y se reforzará la cohesión entre los principales equipamientos del núcleo rural.

La actuación contempla la construcción de una acera de aproximadamente 610 metros lineales, que discurrirá paralela a la carretera SI-8, de titularidad del Principado de Asturias; con un ancho útil general de 2,50 metros, con ligeras reducciones únicamente en aquellos puntos donde la proximidad de edificaciones impida alcanzar dicha dimensión.

Los cierres y muros de las fincas privadas afectadas por las obras se repondrán. Durante la rueda de prensa, el primer edil ha explicado que la semana que viene "el expediente pasará por junta de gobierno para su aprobación para iniciar la contratación".