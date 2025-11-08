Siero organiza un mes de actividades para conmemorar el día contra la violencia de género el 25N

La edil de Igualdad, Eva Iglesias, junto a Teresa Álvarez, concejala de IU del Ayuntamiento de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud de Siero, Eva Iglesias, ha presentado este sábado la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Las actividades, aprobadas en el Consejo Municipal de la Mujer que se celebró el 6 de noviembre, se desarrollarán a lo largo de todo el mes y están dirigidas a diferentes edades. En los centros educativos del concejo se celebrarán varios talleres en función de las edades.

Así, en Educación Infantil, del 5 al 12 de noviembre, se impartirán los talleres de expresión plástica 'Menudas artistas', a cargo de Cuéntame un cuadro. En Secundaria, entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre, se desarrollarán los talleres de bienestar emocional 'Como puente a climas amables y relaciones más igualitarias en las aulas', impartidos por Territorio Emocional.

Además, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, se realizarán los talleres 'Nos gusta el amor del bueno', sobre prevención de la violencia y fomento de los buenos tratos, a cargo de Rizoma. El domingo 23 de noviembre, a las 12:30 horas, la plaza cubierta de Pola de Siero acogerá la charla 'El collage subversivo. Deconstruyendo estereotipos', a cargo de Noelia Blanco, historiadora del arte, miembro de polArte y especialista en arte y género. Esta actividad se organiza en colaboración con la Semana de Arte Urbano de Siero.

El martes 25 de noviembre, el Ayuntamiento colaborará con el Movimiento 8M, ofreciendo un servicio de transporte a la manifestación que se celebrará en Avilés.

Por otro lado, el jueves 27 de noviembre, durante la sesión ordinaria del Pleno municipal, se procederá a la lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer. Ese mismo día, a las 19.30 horas, la sala de cámara del Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá el concierto 'Resistencias y resiliencias en las voces de las mujeres', a cargo de Alba Gil y María Silva, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Además, la concejalía de Igualdad impulsa un proyecto de sensibilización y prevención contra las violencias hacia las mujeres en los ámbitos deportivos, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal, que incluye el reparto de balones con mensajes de concienciación a clubes deportivos y centros educativos de primaria. También se ofrecerán a las asociaciones de mujeres del concejo los talleres 'Con-Movidas', cuyas fechas se concretarán próximamente.