Siero premia la "labor silenciosa" de Pilar Domínguez como alma del movimiento vecinal

Junto Al Alcalde De Siero, Ángel García, Y La Concejala De Educación, Juventud E Igualdad, Eva Iglesias; Ignacio Alonso, Representante De La Asociación El Observador, Promotora De La Candidatura; Y Pilar Domínguez, Mujer Sierense Del Año 2026. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora del Carmen de Pola de Siero, Pilar Domínguez, ha recibido este jueves el Premio Mujer Sierense del año 2026 en un acto celebrado en la Sala de Cámara del Teatro Auditorio de la capital sierense.

El jurado del Consejo Asesor de la Mujer de Siero ha reconocido a Domínguez "por ser el ejemplo vivo de que la transformación social empieza en lo cercano, por su calidad humana, por su labor silenciosa pero transformadora y por ser el alma de un movimiento vecinal que da sentido a nuestra comunidad".

La candidatura de la premiada fue presentada por diez entidades del concejo: Asociación Cultural El Observador, El Ventolín de Pola de Siero, Siero Musical, la propia Asociación de Amas de Casa de Pola de Siero, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Siero-Noreña-Sariego, Amigos del Roble, Asociación de Vecinos de San Martín de Poja, Festejos de San Miguel de La Barreda, Asociación de Folclore Amigos de la Tradición y Asociación Cultural La Fuente Clarina de Hevia.

El Premio Mujer Sierense, que falla anualmente el Consejo Municipal de la Mujer con motivo del 8 de marzo, reconoce la trayectoria personal, profesional y humana de mujeres del concejo en ámbitos como el educativo, sanitario, cultural o social, y en su XIII edición ha recaído en Pilar Domínguez Carazo, que sucede a Montse Tomé (2025).