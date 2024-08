Silván (PP) anuncia que el Senado aprobará en septiembre una moción reclamando un "pacto por la industria"

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Partido Popular en la Cámara Alta, Antonio Silván, ha avanzado este jueves en Gijón que el próximo mes de septiembre su partido defenderá una moción en el Senado, que será aprobada dada la mayoría absoluta 'popular', en la que se pide "un pacto por la industria en España".

Según una nota de prensa del PP, en este pacto se quiere que participen los grupos políticos, las comunidades autónomas, el propio sector industrial y los sindicatos.

"Asturias, como región industrial, tiene mucho que decir", ha opinado, con motivo de su visita a la 67 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', acompañado del presidente de la Comisión de Industria del Senado, Javier Lacalle, y del senador asturiano y presidente del PP gijonés, Pablo González.

Silván, en este sentido, ha destacado la importancia de que se logre un consenso en la nueva ley de Industria, de la que dijo que "es fundamental para España, porque hablar de industria es hablar de reactivación económica".

Al tiempo, ha recordado el peso específico que la industria tiene en Asturias, al suponer el 23 por ciento del PIB. Ha señalado, asimismo, que la región necesita "una reindustrialización, un nuevo proceso industrial que dinamice la riqueza de la comunidad", luego de haberse reducido el empleo industrial desde los 130.000 trabajadores a 50.000 por las distintas reconversiones, según él.

Al tiempo, ha acusado al presidente nacional, Pedro Sánchez, de "haberse reído de la Cortes porque lleva ocho años prometiendo una ley de Industria que no llega, y lo único que se ha presentado es un anteproyecto que no ha contado con la participación de las comunidades ni plantea los recursos humanos y económicos para las distintas iniciativas; es una ley generalista que no concreta nada y que no simplifica la tramitación administrativa".

Por su parte, González ha señalado que la Feria gijonesa es uno de los motores de la región, a lo que ha remarcado que "se pueden conocer al detalle la realidad de muchos sectores productivos asturianos". Este ha mostrado su preocupación por "la inercia a la que se dirige esta región, con cifras muy negativas", ha opinado.

"Parece que en Asturias se ha impuesto un relato en el que solo está permitido hablar bien de las cosas, y para mejorar, para que haya un futuro para nuestros hijos, es importante tener un pensamiento crítico, arrimar el hombro y luchar contra la inercia de la pérdida de población, de actividad económica, de industria o de puestos de trabajo", ha alertado el senador 'popular', quien ha abogado por cambiar esta tendencia.