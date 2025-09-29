Simpa y Principado, sin acuerdo sobre los servicios mínimos de la huelga del viernes

Rueda de prensa del Simpa, en una imagen de archivo
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 29 septiembre 2025

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias y el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) no han llegado a un acuerdo sobre los servicios mínimos de cara a la huelga que tendrá lugar este 3 de octubre. La reunión celebrada el viernes no sirvió para que las partes se entendieran y la previsión es que el Gobierno publique los servicios mínimos este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). A partir de ahí en el Simpa están decididos a plantear alegaciones.

Desde el Simpa han explicado a Europa Press su oposición a que se incluya a los médicos residentes en esos servicios mínimos. El Simpa considera que utilizar a este colectivo como mano de obra en esas circunstancias "no es ético".

La huelga comienza a las 8.00 horas del viernes 3 de Octubre y termina a las 8.00 horas del Sábado día 4. A la convocatoria están llamados unos 4.000 profesionales en Asturias. Se une a la huelga convocada en toda España liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Pero en Asturias, el Simpa también va a aprovechar esa movilización para realizar una serie de reivindicaciones en el plano autonómico, como aspectos retributivos, incluidos la recuperación de la paga extra de 2010, organizativos o la eliminación de la 'brecha' por exclusividad.

