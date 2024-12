Sindicatos acusan a Hunosa de mentir y exigen una negociación que incluya a la SEPI para garantizar un plan de empresa

El encierro en la sede de la hullera continuará y se estudiarán otras actuaciones reivindicativas en los próximos días

OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO de Industria y de SOMA-Fitag-UGT, Damián Manzano y José Luis Alperi, han acusado a la hullera pública Hunosa de mentir con comunicado difundido este viernes en el que indicaba que el nuevo plan de empresa contempla incrementos de la plantilla durante la vigencia del plan e inversiones por valor de 130 millones hasta 2028.

Según Manzano, la empresa "no garantiza absolutamente ni un solo empleo a los trabajadores tanto de la empresa como de las subcontratas, desde el momento en el que, sin tener alternativas, cesan las principales actividades que tienen en la actualidad".

Del mismo modo, remarca que tampoco "han explicado absolutamente nada" sobre las anunciadas inversiones, que considera "todavía más ligeras que las de Arcelor, que las de Capsa o que las de Reny Picot".

Alperi, igualmente, considera exigible una reunión urgente en la que participe también la SEPI para que "se clarifiquen las condiciones de negociación" y diga "cuál va a ser su criterio a la hora de validar o no validar propuestas", con el objetivo de "seguir buscando un futuro de Hunosa".

Así lo han señalado en declaraciones a los medios junto a otros representantes sindicales y parte del personal de Hunosa ante la sede de la compañía donde continuará el encierro. Del mismo modo, estudiarán otras actuaciones reivindicativas en los próximos días.

ACTITUD "INCOMPRENSIBLE" DE HUNOSA Y SEPI

El secretario general de SOMA-Fitag-UGT ha criticado "una actitud incomprensible por parte de Hunosa y de SEPI" y califica de "bochornoso para un gobierno socialista, el negar el diálogo social". Además, entiende que, de continuar esta situación, el actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández, va a ser quien "cierre" la empresa pública "sin alternativa de futuro y sin diálogo social".

"Se toman medidas de manera totalmente unilateral, a hechos consumados, y nosotros no podemos permanecer impasibles ante esa situación", advierte Alperi, incidiendo en que las anunciadas contrataciones no saben "a qué responden porque no hay un plan de empresa". "Se pretenden contratar técnicos y otros oficios que creemos a todas luces innecesarios en este momento, sin una estrategia de futuro", dice.

De este modo, espera que "haya una respuesta positiva al diálogo social" y afea que desde Hunosa se haya sacado un comunicado en el que desaparecen puntos del acuerdo referidos al personal y al plan social, y aparezca una inversión "que no había aparecido en la mesa de negociación".

"Seguimos instalados en la desconfianza, seguimos instalados en la preocupación", afirma Alperi. "Vamos a seguir en la asamblea permanente, iremos comunicando las movilizaciones y las actuaciones que vamos a hacer", ha avanzado, advirtiendo que si alguien piensa que las fechas les van a acondicionar, será "al contrario".

Para Manzano, "se confirma" la intención de la SEPI de "liquidar la actividad en la empresa Hunosa" porque "está planteando el cese de la actividad que ahora mismo tiene vigente sin ofrecer absolutamente ninguna alternativa".

El dirigente de CCOO de Industria considera que el modelo del Consejo de Administración de Hunosa "nada tiene que ver" con la transición justa, ni con la generación de empleo o de actividades alternativas en las comarcas mineras que permitan su desarrollo.

Asimismo, recrimina la "nula voluntad negociadora por parte de la SEPI, después de romper un acuerdo al que se había llegado con la representación de los trabajadores y ni siquiera ofrecer una interlocución válida, manteniendo a un presidente incapaz, títere y que es la voz de su amo".

"Utilizaremos todos los recursos que a los trabajadores nos son propios para revertir esta situación", afirma, para remarcar que desde Hunosa "están mintiendo" cuando hablan de incrementar el empleo.

Según Manzano, "debería ser Hunosa la que explicase qué tipo de contrataciones va a realizar porque quizás fuesen muy chocantes y muy difíciles de justificar en una empresa a la que ella misma está condenando a la liquidación sin alternativas", argumenta, criticando "el intento de manipular a la opinión pública y a los propios trabajadores de la empresa, engañándolos".