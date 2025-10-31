La Sindicatura de Cuentas alerta sobre el uso recurrente de subvenciones nominativas para gastos ordinarios

Archivo - El síndico Mayor, Roberto Fernández Llera y el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez. - SINDICATURA DE CUENTAS - Archivo

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, ha alertado este viernes en la Junta General sobre el uso recurrente de subvenciones nominativas del sector público autonómico como mecanismo de financiación de gastos ordinarios de los beneficiarios, en lugar de destinarse a medidas económicas puntuales de estímulo o promoción.

Fernández Llera ha presentado en el Parlamento asturiano el Informe definitivo sobre la fiscalización de cumplimiento de las subvenciones nominativas del sector público autonómico en 2023, que completa el panorama fiscalizador del sector público asturiano junto a los informes de la Cuenta General y de proyectos financiados con fondos de compensación interterritorial.

El Síndico Mayor ha explicado que el 30% de las subvenciones analizadas se utilizan para financiar actividades ordinarias de los beneficiarios, o actuaciones que por su naturaleza deberían financiarse por otros medios. Además, el 82% de estas subvenciones son recurrentes, concedidas durante varios ejercicios consecutivos.

El informe también detectó deficiencias en el control y la justificación de los gastos. En el 86% de los expedientes no existe evidencia de valoración de la idoneidad del proyecto por parte del órgano gestor, y el 40% carece de informes de comprobación de las actuaciones subvencionadas. La Sindicatura identificó además gastos no subvencionables en la Federación Asturiana de Piragüismo y en la Fundación Oso Asturias. Según ha indicado Fernández Llera, la Intervención General no había realizado seguimiento específico de estas subvenciones desde 2020.

El Síndico Mayor también ha alertado de errores derivados de la carga manual de datos en el sistema, que afectan incluso a la base de datos nacional de subvenciones.

RECOMENDACIONES

Para corregir estas situaciones, la Sindicatura formula cuatro recomendaciones principales. La primera propone sustituir progresivamente las subvenciones recurrentes por fórmulas de gestión más adecuadas a la finalidad concreta de cada ayuda, evitando que se conviertan en un mecanismo de financiación ordinaria. La segunda recomienda que en los presupuestos generales se identifiquen claramente las partidas como subvenciones nominativas, indicando los beneficiarios y las cuantías, para garantizar transparencia y facilitar el seguimiento.

La tercera establece que, antes de la aprobación del presupuesto, se verifique que los potenciales beneficiarios cumplen con los requisitos legales mediante una declaración responsable, lo que permite un control ex ante sin añadir cargas administrativas innecesarias, con posterior comprobación por la Administración.

La cuarta y última recomendación señala que las Secretarías Generales Técnicas de las consejerías y del resto de entidades elaboren instrucciones internas comunes para la gestión y la comprobación formal y material de la actividad subvencionada, asegurando coordinación y uniformidad en el control.

El Síndico concluyó destacando la necesidad de ajustar el uso de las subvenciones nominativas para que cumplan su finalidad específica, evitando que se utilicen como financiación ordinaria y garantizando transparencia, control y legalidad en su gestión.

Este informe, en su fase provisional, fue examinado por el Consejo de la Sindicatura el 27 de noviembre de 2024 y remitido de inmediato a alegaciones. Tras un exhaustivo análisis, el informe definitivo se aprobó el 29 de enero de 2025 y desde entonces está a disposición de la Cámara y de la ciudadanía. Las alegaciones recibidas también se encuentran publicadas íntegramente en la web de la Sindicatura.