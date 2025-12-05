La Sindicatura de Cuentas de Asturias convoca oposiciones para cubrir cinco vacantes en el cuerpo de auditores

Archivo - Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este viernes una resolución de la Sindicatura de Cuentas mediante la cual se convoca un proceso de oposición para cubrir cinco vacantes del cuerpo de auditores del ente público.

Según la resolución, consultada por Europa Press, el sistema de selección es mediante oposición libre, estructurado en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

La primera prueba se centra en la resolución de casos prácticos sobre contabilidad pública, matemáticas financieras y fiscalización, mientras que la segunda parte evalúa el conocimiento de derecho administrativo y hacienda pública.

Los requisitos para participar exigen titulaciones universitarias específicas en áreas como Economía o Derecho, además del permiso de conducir tipo B. La convocatoria contempla la creación de una bolsa de trabajo con los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio completo. Esta bolsa se destinará a la cobertura de futuras necesidades de personal mediante nombramientos de carácter interino.