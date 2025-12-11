La Sindicatura de Cuentas convoca dos puestos de auxiliar administrativo en comisión de servicios

Archivo - Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias convoca comisiones de servicio para cubrir, con carácter temporal, dos puestos de auxiliar administrativo. Las personas interesadas tienen hasta el 30 de diciembre, a las 14.00 horas, para presentar sus méritos y experiencia en el trámite habilitado en la sede electrónica de la Sindicatura de Cuentas.

Para optar al puesto, hay que pertenecer a los cuerpos y escalas de Administración General del grupo C2 de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, de la Administración del Principado de Asturias, de otras Administraciones Públicas, del Tribunal de Cuentas y de los OCEX autonómicos. A la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, tienen que encontrarse en servicio activo o en la situación de servicios especiales o en cualquier situación administrativa con derecho a reserva de puesto.

La Sindicatura de Cuentas priorizará como méritos, por este orden, la antigüedad en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas en la Sindicatura de Cuentas (Gestiona, CEYRE, Siltra y Sigep), la antigüedad prestando servicios en la Administración Pública y otros méritos que la persona candidata estime oportuno comunicar para su valoración.