La Sindicatura observa incumplimientos en Oviedo, Gijón y Avilés por tramitar algunos contratos como subvenciones

Publicado 31/10/2018 14:55:15 CET

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha observado incumplientos por parte de los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés por tramitar "como subvenciones varios expedientes que tienen contenido contractual y no subvencional". Así se desprende del informe elaborado por el órgano fiscalizador relativo a 'Subvenciones nominativas concedidas por los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, ejercicio 2015'.

También señala la Sindicatura como "incumplimientos significativos comunes" a los tres ayuntamientos que "no se lleva a cabo el obligado control financiero de subvenciones"; que "en la mayoría o en todos los expedientes analizados, según el caso, no consta la motivación para obviar el procedimiento de concurrencia pública y otorgar de forma nominativa las subvenciones, cuestionándose el cumplimiento del principio de legalidad"; y que en 2015 "no se había aprobado el plan estratégico de subvenciones, exigido por la Ley General de Subvenciones (LGS), requisito esencial y previo a la regulación de las mismas".

Además, hace observaciones concretas en cada uno de los tres ayuntamientos. De este modo, en el caso de Oviedo se señala como incumplimiento significativo "que las subvenciones fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local, cuando la competencia es de la Alcaldía, sin que conste delegación al efecto". Además, indica que "dos subvenciones del ayuntamiento fueron concedidas por un importe superior en 33.600 euros a la cuantía prevista en el presupuesto, sin haberse modificado este último".

Asimismo, apunta que "en un expediente de la Fundación Municipal de Cultura se abonó previamente a la justificación el importe, cuando la actividad se había realizado con anterioridad a la concesión, incumpliendo la norma sobre reconocimiento".

En el caso de Gijón, se destaca "como incorrección material que en 37 expedientes de la muestra se han reconocido obligaciones en 2015 sin el correspondiente soporte para ello, vulnerándose además el principio de anualidad presupuestaria, por importe total de 326.777 euros". "En su lugar debió dotarse la correspondiente provisión", apunta la Sindicatura en su informe publicado este miércoles en la página web del órganismo.

En el Ayuntamiento de Avilés, señala como incumplimiento significativo "la no convocatoria de las comisiones de seguimiento establecidas en los convenios".

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó este informe el 30 de octubre. Su ámbito subjetivo está constituido por los tres grandes ayuntamientos asturianos y sus respectivos organismos autónomos. No se incluyen el resto de entes, entidades, fundaciones y empresas públicas dependientes.

Entre las recomendaciones del órgano de control externo se argumenta que "considerando que la concesión de una subvención nominativa es un procedimiento excepcional, sería conveniente no recurrir a él, a no ser que inequívocamente no sea viable la concurrencia pública".

También recomienda "la definición clara y concreta del objeto de las subvenciones nominativas". "La falta de definición del objeto de la subvención impide la correcta formación, rendición y comprobación de la cuenta justificativa, además de impedir un seguimiento de los objetivos previstos", explica.

Finalmente, y al objeto de facilitar la labor del órgano gestor, aconseja "que en los informes de intervención constara de manera clara el sentido favorable o desfavorable de los mismos".