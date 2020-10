El Sipla sostiene que "existen varios informes" que reconocen el exceso de horas de los policías locales

Desde el sindicato dicen acatar la sentencia aunque anuncian que están analizando "un posible recurso"

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sipla-CSL ha señalado este jueves que "existen varios informes" que reconocen el exceso de horas de los policías locales de Oviedo para sustanciar el acuerdo extrajudicial con el Ayuntamiento que esta semana ha declarado nulo una sentencia del Juzgado Contencioso número 4 de Oviedo.

"Existen varios informes, firmados por el comisario Pena, en el que reconoce taxativamente ese exceso de horas; el último, el solicitado por el juzgado en junio del 2019", afirman en nota de prensa desde el sindicato policial en la misma semana en la que los tribunales declararon nulo de pleno derecho el acto administrativo mediante el cual tres concejales de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo y tres representantes del sindicato Independiente Policía Local de Asturias (SIPLA) acordaron repartir 1.300 euros entre 64 policías por excesos horarios.

Además, califican de "vergonzoso" que ataquen continuamente este acuerdo, "obviando que en el mismo se establecieron otras mejoras para la plantilla de la Policía Local; mejoras que no nombran, pero tampoco denuncian".

Asimismo, sostienen que "se actuó en todo momento de buena fe por ambas partes" firmantes del acuerdo. "La sentencia cuestiona que no se haya negociado con los otros sindicatos, algo que no compartimos puesto que, como es lógico y normal, la negociación se hizo con el sindicato que tenía la demanda en el juzgado. Los demás sindicatos no denunciaron nada", apuntillan desde el Sipla.

Igualmente, inciden en que "sí existen informes técnicos sobre el acuerdo extrajudicial y que en ninguno de ellos se dice nada en contra de la legalidad del mismo". "Está, por ejemplo, el informe del Interventor, un funcionario cuya responsabilidad es, precisamente, dar validez a los pagos realizados por los Ayuntamientos y que si no lo hubiera visto legal no lo autorizaría", argumentan.

Con todo, desde el sindicato dicen acatar la sentencia aunque anuncian que están analizando "un posible recurso", al tiempo que valoran que no se hayan visto "indicios de delito penal".