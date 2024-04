Los socialistas rechazan apoyar iniciativas de Foro que "blanqueen" a Moriyón tratando de culpar al PSOE

Floro y García critican que la alcaldesa venga a dar lecciones de fraude cuando "mintió" sobre el apoyo de Vox



GIJÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Gijón, Luis Manuel Flórez 'Floro', y el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, han dejado claro este martes que no van a apoyar ninguna iniciativa que provenga de Foro con la que traten de culpar al PSOE, al tiempo que "blanquean" la postura inicial de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, tras la decisión del Ministerio de que el vial de Jove sea en superficie.

Ambos, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, arropados por los concejales del Grupo Municipal y otros diputados regionales del PSOE, han criticado las "falsedades y mentiras" de la alcaldesa sobre el vial de Jove.

A mayores, Floro ha reivindicado que los socialistas fueron los primeros en decir que no aceptaban el vial en superficie, lo que contrasta con la "tímida" salida de la alcaldesa ante el anuncio del Ministerio, según él, con referencia a que Moriyón habló de que el dinero no invertido en el túnel iría a otras obras pendientes de la ciudad.

Para él, fue la respuesta del PSOE y de los vecinos lo que obligó a la alcaldesa a cambiar su criterio e intentar "tapar" su falta de compromiso con la zona Oeste y su desconocimiento de la historia de este proyecto. Algo que hace, según Floro, faltando a la verdad y acusando al PSOE.

Al tiempo, ha recordado que de los dos mandatos anteriores de Foro, de ocho años, siete estaba gobernando el país el PP, con referencia a que hubo tiempo a que se licitara este proyecto.

Sobre la declaración institucional propuesta por Foro para el próximo Pleno, ahora transformada en proposición plenaria al no contar con el apoyo del PSOE, ha considerad que la alcaldesa quería con ello "reformular el relato y sacar rédito político".

También ha recalcado que el PSOE presentó propuestas al texto de la declaración institucional, para buscar el consenso político, pero no se les hizo caso.

Asimismo, ha recalcado que hace escasas semanas Foro se negó a apoyar otra declaración institucional en defensa del empleo de trabajadores de ArcelorMittal, "porque no lo vieron oportuno", ha recalcado.

Floro ha puntualizado que el PSOE no se niega a una declaración institucional, pero solo apoyarán una de consenso, "no la suya", ha remarcado con alusión a Foro, a quien ha acusado de intentar "colar" en el texto, al igual que en la proposición no de ley que llevan a la Junta General del Principado de Asturias, que se hable de fraude electoral.

Frente a ello, ha resaltado que para el PSOE deben ocupar todas las energías en sacar el tráfico pesado de la ciudad. También ha recordado como Moriyón, en campaña electoral, juró que no pactaría con Vox y lo hizo, mientras que ahora viene a dar lecciones sobre lo que es un fraude electoral. "Menuda ironía", ha opinado.

También ha remarcado que los socialistas no aceptaron en su día una solución que pasara por el vial en superficie, a lo que ha recalcado que 30 años después no van a aceptar una solución que era mala entonces y que ahora solo puede considerarse "una falta de respeto", ha reprochado.

"MALA CONCIENCIA"

García, por su lado, ha asegurado que Foro no busca un planteamiento de consenso, sino de "blanqueamiento", lavando su "mala conciencia" de los primeros momentos y su desconocimiento, tras el anuncio del Ministerio.

A Foro le ha acusado también de no querer buscar con esa declaración institucional apoyar a los vecinos, sino señalar a un culpable, según él.

Por otro lado, ha recriminado a Moriyón que mande al "hombre solitario" --Adrián Pumares-- a presentar una PNL en la Junta General del Principado de Asturias, con la que tampoco busca un consenso.

García ha incidido en que si de verdad quería un acuerdo, no se puede empezar a hablar de fraude, sobre todo alguien que se ha servido de dos "mentiras", una sobre que no pactaría con Vox y otra a este partido, porque le valía con el concejal "tránsfuga" con el que cree que ya tenía todo pactado. "No puede dar lecciones", ha asegurado sobre la alcaldesa gijonesa.

Al tiempo, ha afirmado que tiene confianza "cero" en Moriyón y sus políticas, pero que el PSOE está dispuesto a llegar a consensos. Eso sí, ha adelantado que no puede empezar con palabras de fraude.

En cuanto al fallido proyecto en sí, García ha indicado que el PSOE pidió una aclaración. Ha remarcado, que la cuestión principal es que no puede hacerse este vial en superficie.