Sofocado un incendio en una vivienda de La Felguera (Langreo)

Camión de bomberos - SEPA

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en la campana extractora de una vivienda situada en La Felguera, en el municipio asturiano de Langreo, ha provocado daños por humo en el resto del inmueble. No ha habido personas afectadas, según información del Servicio de Emergencias consultada por Europa Press.

El centro de atención de llamadas del 112 Asturias recibió el aviso del suceso a las 10.56 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en San Martín del Rey Aurelio.

Los bomberos dieron por controlado el fuego a las 11.17 horas. Por motivos de seguridad, los efectivos procedieron a desmontar la campana extractora afectada y a ventilar la totalidad del inmueble antes de dar por finalizada la intervención y regresar a su base a las 12.10 horas. El suceso fue comunicado asimismo a la Policía Local de Langreo.