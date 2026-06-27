SOMA-FITAG-UGT y CCOO alcanzan un principio de acuerdo con Hunosa para el Plan de Empresa 2025-2028

Archivo - Sede de Hunosa en la Avenida de Galicia de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

SOMA-FITAG-UGT y CCOO de Hunosa han alcanzado un principio de acuerdo con la dirección de la compañía para el nuevo Plan de Empresa 2025-2028, un documento que, según ambos sindicatos, "sienta las bases de futuro de Hunosa hasta 2050" y contempla la creación de 80 nuevos empleos en Hunosa, otros 80 en Sadim Medio Propio y 700 puestos de trabajo vinculados a la reactivación económica.

El preacuerdo, fruto de un proceso negociador iniciado en abril de 2023 y que ha incluido 47 reuniones, queda pendiente de las autorizaciones legales y administrativas necesarias para su entrada en vigor.

Según han señalado ambas organizaciones sindicales, el plan persigue consolidar la transformación de Hunosa hacia actividades vinculadas a las energías renovables, la gestión medioambiental, la valorización de recursos y otros proyectos industriales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la empresa y el empleo, así como favorecer la reactivación de las comarcas mineras.

Entre las principales inversiones previstas figura la transformación de la central de La Pereda en una planta de biomasa, con una inversión de 56 millones de euros y puesta en marcha prevista para 2027; el desarrollo del Parque Energético de San Nicolás, dotado inicialmente con 24 millones, y más de cinco millones para una planta de tratamiento y acopio de biomasa. El plan también contempla nueve millones para la expansión de redes de calor basadas en agua de mina y proyectos geotérmicos, fotovoltaicos e hidráulicos.

Asimismo, reserva más de 17 millones de euros para actuaciones de gestión medioambiental y clausura de explotaciones, entre ellas la creación del Centro Nacional de Rescates en el pozo Santiago, con un presupuesto cercano a los tres millones de euros.

El acuerdo también prevé la constitución de Sadim como medio propio, lo que permitirá a la empresa recibir encargos directos de distintas administraciones y entidades del grupo SEPI. Según los sindicatos, esta nueva condición favorecerá una mayor estabilidad de la actividad y permitirá crear hasta 80 nuevos puestos de trabajo.

SOMA-FITAG-UGT y CCOO consideran que el principio de acuerdo supone "un avance decisivo" para consolidar un horizonte industrial estable para Hunosa y han subrayado que su objetivo será velar por el cumplimiento de las inversiones y compromisos de empleo recogidos en el plan.