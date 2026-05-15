El SOMA-FITAG-UGT rechaza el ERE de Nestlé en Sevares y exige su retirada inmediata por ser "injustificado"

Archivo - FILED - 13 June 2018, Baden-Wuerttemberg, Ludwigsburg: Nestle logo can be seen on one of its facilities in Germany. Photo: Christoph Schmidt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa - Christoph Schmidt/Deutsche Press / DPA - Archivo

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha manifestado este viernes su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía Nestlé que afectará a su factoría de Sevares, en el concejo de Piloña. La organización sindical ha calificado la medida de "masiva, injustificada y desproporcionada", especialmente ante la situación financiera de la multinacional.

Representantes sindicales han participado hoy en una concentración a las puertas de esta planta asturiana --en el marco de los paros anunciados por el ERE que fectará a centros de Pontevedra, Asturias, Cantabria, Cáceres, Tarragona y Girona-- para visibilizar su oposición a lo que consideran un recorte "socialmente inaceptable". Según el sindicato, no existe justificación para esta destrucción de empleo en un contexto en el que Nestlé mantiene una "posición de liderazgo" en el sector alimentario y continúa generando "beneficios multimillonarios".

A través de un comunicado, el SOMA-FITAG-UGT ha planteado tres exigencias fundamentales a la dirección de la empresa para frenar el conflicto: la retirada inmediata del ERE, el compromiso firme de no aplicar "medidas traumáticas" mientras la compañía presente resultados de beneficios multimillonarios, y la elaboración de una hoja de ruta basada en la reorganización interna sin destrucción de empleo.