SOMA-FITAG-UGT respalda el proyecto minero subterráneo de Salave en Asturias: "prevé la creación de 150 empleos"

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

SOMA-FITAG-UGT ha manifestado este viernes su apoyo a las alegaciones presentadas por diferentes asociaciones para que el Proyecto de Explotación Subterránea de Salave sea declarado como Proyecto Industrial Estratégico Regional (PIER) por el Principado de Asturias.

En una nota de prensa remitida a los medios, ha manifestado su respaldo a la Asociación por la Industrialización del Occidente de Asturias (IDOA), la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España (COIMNE)

El sindicato subraya que el proyecto permitiría la creación de hasta 150 empleos directos, priorizando la contratación local, y tendría un efecto dinamizador sobre el tejido empresarial y los servicios auxiliares de la zona. Además, destaca que se trata de una iniciativa moderna que emplea técnicas avanzadas de minería subterránea y buenas prácticas de gestión ambiental.

SOMA-FITAG-UGT ha remarcado que la actividad se integraría en la planificación urbanística vigente, afectando a una mínima parte del territorio municipal, con garantías de reversibilidad al término de la explotación. La organización señala también que la normativa medioambiental asturiana supervisará el proyecto, considerada una de las más exigentes de España.