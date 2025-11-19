SOMA-UGT abre expediente de expulsión a afiliado por mensaje inapropiado en entorno al accidente en la mina de Cerredo

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha abierto expediente de expulsión a un afiliado tras identificarlo como autor del mensaje dirigido al entorno del accidentado en la mina de Cerredo en 2022, según ha anunciado la organización en un comunicado. El sindicato afirma que actúa con "inmediatez" y que depura responsabilidades ante hechos que se alejan de la forma de actuar de la organización.

El expediente se inicia tras la denuncia pública realizada el 16 de noviembre por Enrique Ramón Martínez en una entrevista al diario La Nueva España, quien aseguró que "un sindicalista del SOMA le envió un mensaje de voz a alguien de mi entorno para decirle que lo mejor era que lo arreglásemos por detrás". El SOMA-FITAG-UGT señala que el afiliado, miembro de la estructura comarcal hasta septiembre de 2020, carece actualmente de responsabilidad orgánica en el sindicato.

La organización sindical subraya su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores "de forma transparente, firme y directa, sin atajos ni puertas de atrás", y niega que estos hechos representen su modo de proceder. Además, recalca que la actuación no menoscabará los derechos de las personas ni la dignidad de la organización, reafirmando su identidad como entidad transparente y responsable.