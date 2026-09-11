Somos Asturies muestra su apoyo a los dos miembros de AMA agredidos en San Mateo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies ha condenado la agresión sufrida por dos personas, miembros de AMA Asturies, durante las fiestas de San Mateo de Oviedo y ha mostrado su apoyo a los afectados.

La formación ha señalado que no se trata de una "simple discrepancia política" y ha considerado especialmente grave que los hechos se produzcan, a su juicio, en un contexto de normalización de "discursos de odio, señalamiento y deshumanización" por parte de la extrema derecha.

Somos Asturies ha sostenido que este tipo de discursos pueden trasladarse de las instituciones y las redes sociales a las calles "en forma de insultos, amenazas y agresiones" y ha señalado la responsabilidad política de quienes, según la formación, "alimentan y normalizan los discursos de odio".

Asimismo, ha llamado a participar en los actos contra el fascismo y ha anunciado su presencia en la concentración convocada este sábado a las 19.00 horas frente a la Catedral de Oviedo por AMA Asturies y otros colectivos de defensa de los derechos humanos y contra el fascismo.