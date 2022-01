Somos califica de "deleznable" el intento de mantener la compatibilidad del concejal Ignacio Cuesta

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo Rubén Rosón ha calificado este miércoles de "deleznable" el intento del Gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, "de mantener" la compatibilidad del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta.

En nota de prensa, Rosón reprocha que el edil de Ciudadanos "pretenda cobrar el 100% del salario público y además retribuciones por sus negocios privados sin tener la exclusividad".

Así, critica que el Ejecutivo municipal trate de "eludir una sentencia judicial que condenaba al responsable de Urbanismo a no tener la compatibilidad aprobada para el ejercicio de su cargo público y de sus negocios privados".

"Entendemos que esta nueva muestra de desvergüenza hace que el Ayuntamiento vaya a aprobar nuevamente y, después de que la Justicia condenase la primera aprobación, una compatibilidad por el 100% del salario municipal, además, Nacho Cuesta pueda recibir dinero de sus negocios privados y ejercer su profesión", dice Rosón.

Para el concejal de Somos, supone "una manera burda de eludir una sentencia judicial que demuestra dos cosas: que Nacho Cuesta, Ciudadanos y el PP no tienen vergüenza, no respetan la Justicia y las decisiones judiciales e intentan encontrar vericuetos para saltarse la sentencia judicial; y dos, demuestra que PP, C's y Nacho Cuesta no tienen entre las prioridades de su gobierno gobernar para los ovetenses, sino que vienen a llenarse los bolsillos de dinero público".

Para el edil de la formación morada, Cuesta "puede compatibilizar perfectamente el ejercicio de su cargo con las labores y responsabilidades de la Concejalía, pero lo que no puede es cobrar el 100% de dinero público del salario municipal como si tuviera exclusividad sin tenerla y dedicarse a la vez a sus negocios privados".

Por esta razón desde Somos insisten en que "la capital de Asturias necesita un concejal de Urbanismo que se dedique 100% a sus labores públicas, no a sus negocios privados". "Nadie le pone una pistola en la cabeza para que siga siendo concejal de Urbanismo. Si quiere dedicarse a sus negocios privados que lo haga, pero fuera del gobierno municipal", concluye Rosón.