Somos insta al gobierno local a trabajar tras la propuesta de expertos para la candidatura de la Unesco

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo ha instado este jueves al gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, a trabajar "en pro del interés de los ovetenses tras la propuesta de los expertos para la candidatura de la Unesco".

En nota de prensa, desde la marca local de Podemos inciden en que dicha propuesta experta "coincide con la que hizo el tripartito", en referencia al anterior ejecutivo municipal formado por Somos, PSOE e IU. "Desde Somos Oviedo/Uviéu nos alegra escuchar por parte de la comisión de expertos para la candidatura de la Unesco que coinciden con las medidas que planteábamos nosotros durante el anterior mandato", ha manifestado el concejal Ignacio del Páramo.

"Esperamos que ahora que son los expertos quienes esgrimen estas posturas y no Somos Oviedo/Uviéu, dejen de lado ese sectarismo que les caracteriza y empiecen a trabajar en pro del interés de los ovetenses", ha recalcado el edil.

Del Páramo se refiere así "a las medidas apuntadas por este comité con la creación de un parque y la peatonalización del entorno de los Monumentos, creando para ello una variante que eliminase el tráfico que, recuerda, en su día "obtuvo reacciones virulentas por parte de los partidos que ostentan actualmente del gobierno municipal, PP y Cs, que una de sus primeras medidas de gobierno fue, precisamente, eliminar y paralizar la contratación que estaba en marcha para este Plan Especial de los Monumentos".

El concejal ha mostrado, no obstante, su extrañeza de que el equipo de expertos "no haya tenido en cuenta el impacto que producirá la Ronda Norte en el tramo de La Florida. No sólo destruirá el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad, sino que impedirá la conexión con la capital gallega y también esa idea que lanzan de unir desde la salida del Camino en La Florida con la zona de los Monumentos".

"Coincidimos también en este caso con los expertos que éste es un lugar con una calidad paisajística muy grande y no es el adecuado para una autovía que discurrirá en superficie, y no como alguna gente aún piensa, soterrada. No sólo destruirá el Patrimonio de la Humanidad, sino que también generará una gran cantidad de problemas de contaminación ambiental y acústica a los vecinos de esta parte de la ciudad y del resto del concejo", ha señalado del Páramo.