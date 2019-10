Somos Oviedo pide explicaciones al bipartito sobre los expedientes de la fiestas de San Mateo

Publicado 15/10/2019 13:58:23 CET

Anabel Santiago afirma que no existen expedientes de siete de los veinte conciertos de La Losa

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Somos Oviedo ha acusado al bipartito --PP y Ciudadanos-- de "falta de transparencia" respecto al gasto del dinero destinado a las fiestas de San Mateo. La concejala, Anabel Santiago, apunta a "un vacío total" en cuanto a documentación y expedientes y pide explicaciones de por qué no hay contratos firmados con los artistas y si lo están por qué no los muestran.

Tras un San Mateo marcado por "la polémica, improvisación, revanchismo, trenes sin licencia y cambios de localización a capricho" desde el Grupo Municipal, al finalizar las fiestas de San Mateo, solicitaron los expedientes relativos a todo lo que es la festividad. En concreto, lo hicieron el 23 de septiembre, así lo ha indicado Santiago este martes en rueda de prensa.

"Por ley el plazo legal es de cinco días para que esos expedientes lleguen a nuestros manos pero tiene que pasar casi más de un mes hasta que se cuelga en la sala de ordenadores disponible para todos los concejales", ha apuntado Santiago.

Los expedientes pertenecen al 3 de septiembre de 2019 y según ha apuntado "están totalmente incompletos". A partir de esa fecha dice no saber cómo se ha organizado nada de San Mateo. "No hay ni un solo contrato firmado en esos expedientes que habíamos pedido", ha aclarado Santiago. Para ser más específica, ha indicado que de los 20 conciertos realizados en La Losa solo hay expediente de 13 de ellos, mientras que de otros siete no consta absolutamente nada. Estos siete conciertos pertenecerían a los artistas Willy Naves, Los Chichos, Nando Agüeros, Cruz Cafuné, Anni B Sweet, Muñeco Vudú y Stormy Mondays.

Tampoco habría documentos relativos a los conciertos de rock de la plaza Feijoó. "Como en el resto de localizaciones no hay un solo contrato firmado", ha añadido.

Desde Somos han asegurado que no saben cuánto se ha gastado ni en qué se ha gastado. "Lo único que sí sabemos es que en un primer momento el bipartito comentaba que no había dinero, que solo había una partida de 860.000 euros; luego que se van a gastar 1,2 millones en esta festividad, justamente el 50% más de lo que ya había dicho que podían gastarse; y en tercer lugar se oculta el destino del dinero porque estos expedientes no aparecen", ha explicado.

A su juicio hay "una falta clara de transparencia, un cambio de criterio constante y una dinámica de oscurantismo y ocultismo latente".

La portavoz de Somos Oviedo en el Ayuntamiento, Ana Taboada, también presente en la rueda de prensa, ha acusado a PP y Ciudadanos de "paralizar proyectos, bloquear obras necesarias para la ciudad y de abochornar a la ciudadanía ovetense con declaraciones poco afortunadas del alcalde Alfredo Canteli sobre diversos temas, siendo la única medida significativa que han aprobado durante estos más de 100 días la subida a más de 8.000 euros los sueldos de los concejales del Gobierno".

Un Gobierno "despótico", añaden, que "no aguanta la mínima crítica y debate democrático, y que permite que los concejales con las más altas responsabilidades puedan seguir llevando sus negocios privados mientras dirige el área de Economía con un claro conflicto de intereses en su gestión".

"De momento lo único que parece claro es que la prácticamente inexistente Concejalía de Festejos es una simple herramienta para mover dinero en la Fundación de Cultura y sortear el control del Consejo rector", ha destacado la Taboada.

"Oviedo no es un club privado y no puede volver a gobernarse como un cortijo", ha concluido.

SEPARACIÓN ENTRE FESTEJOS Y CULTURA

Respecto a la separación de la Conejalía de Festejos de la Fundación Municipal de Cultura, "Covadonga Díaz me comentó la existencia de una providencia en torno a este tema, se nos dijo que consultásemos dicha providencia y que no podían lanzar más luz sobre ese tema", ha explicado Santiago.

Taboada ha recordado que desde el equipo de Gobierno "habían dicho que para el 1 de enero estaría". "Nno sé si llegarán a tiempo para separar Festejos", ha añadido.