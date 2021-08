Somos pide "rigor" a Costillas (Cs) por su postura respecto a las corridas de toros

OVIEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, ha solicitado este martes al concejal de Cultura, José Luis Costillas (Ciudadanos), "más rigor" a la hora de hablar sobre la posibilidad de corridas de toros en Oviedo.

"El propio alcalde Alfredo Canteli sale en medios diciendo que en Oviedo no tienen cabida los toros, que la gente no iba a las corridas y que no tiene ningún sentido recuperarlas y ahora Costillas deja la puerta abierta. Parece que no hay tan buen clima de entendimiento dentro del bipartito como nos quieren hacer creer", ha dicho la portavoz y concejala Ana Taboada.

"Costillas es perfectamente sabedor de la apuesta del propio alcalde por un pabellón multiusos orientado a espectáculos y eventos culturales con esa cifra de los 5.000 espectadores de aforo que no se conseguirían incluyendo la celebración de corridas", ha indicado la portavoz de Somos.

La concejala considera que la postura de Ciudadanos es de "un gran cinismo político, parecen más bien una veleta que tanto defienden el bienestar animal en el albergue de Animales como que haya un espectáculo de tortura animal en Oviedo".