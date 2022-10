Somos preguntará en el pleno por las entradas y la organización de los conciertos de San Mateo en La Ería

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo ha avanzado este domingo que su grupo preguntará en el pleno sobre las entradas y la organización de los conciertos de San Mateo en La Ería.

"El nuevo modelo de San Mateo diseñado por el gobierno de Alfredo Canteli, además de privatizado, dirigido al negocio de unos pocos, descolorido y autoritario es un modelo ruinoso para las arcas públicas", sostiene la edil de la marca local de Podemos.

Para Taboada "el afán desmedido de Covadonga Díaz por cumplir los deseos de un Alcalde sectario ha hecho que en vez de ser el modelo del San Mateo 'del cambio' como ella trata de vender, haya sido el San Mateo del 'cambiazo'".

Sostiene que "han multiplicado por tres los gastos de San Mateo, y la oferta musical gratuita han sido orquestas populares, al estar todos los conciertos de los artistas principales en el recinto ferial de la Ería. Un gobierno está para hacer unas fiestas para toda la ciudadanía, una oportunidad que mucha gente estaba esperando para ver, como siempre, en las plazas públicas artistas de nivel nacional o internacional, disfrutar del entorno festivo de siempre y poder combinar el darse un paseo por la zona festiva comer y cenar algo en los chiringuitos y hostelería de la zona y ver un concierto en una plaza céntrica y pública".

Para Somos, que los precios establecidos por la concejala Covadonga Díaz "no hayan sido nada populares ha ocasionado que en muchos días el recinto ferial de la Ería no llegara a los 1.000 asistentes, y que 6 de diez conciertos no cubrieran 1/3 del aforo".

"Un auténtico desastre", dice, apuntando que "con los datos ofrecidos en comisión por la concejala, el Ayuntamiento ha perdido casi un millón de euros (987.177,75 euros) en los conciertos en los que la recaudación iba a las arcas públicas, y otros más de 800.000 euros que ha dejado de ingresar en los conciertos que ha permitido a tres promotoras quedarse con el 100% de la taquilla, a pesar de haberles pagado un caché por actuar en un recinto municipal".

Para Ana Taboada, "todo esto huele a chamusquina, Canteli y Covadonga han dado el cambiazo con el nuevo San Mateo, y han robado las fiestas populares a los ovetenses. Para el próximo pleno del martes, la Portavoz de la coalición Podemos- Somos Oviedo lleva una batería de preguntas al respecto".

"Seguiremos investigando esta actuación negligente y cargada de irregularidades en la contratación administrativa, pues de no hacerlo estaríamos dando por bueno un negocio redondo para unos pocos, y ruinoso para las arcas públicas y para los ovetenses que pagan dos veces San Mateo, una a través de las arcas públicas y otra pagando la entrada", concluye.