Somos reprocha al Ayuntamiento que no haya tenido en cuenta la "realidad social" en la concesión de becas

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, ha reprochado este martes al Equipo de Gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que no hayan tenido en cuenta la "realidad social" a la hora de conceder las becas para comedor, libros y desayuno en el ámbito escolar para el próximo curso.

En una rueda de prensa, Taboada ha señalado que, si bien la cuantía destinada este año para becas se acerca a la consignada en el último año del anterior mandato, la situación de las familias ovetense es peor ahora debido a las consecuencias de la pandemia y la crisis inflacionista.

"No se dan cuenta de que las políticas sociales no son de gasto, sino de inversión", ha dicho, lamentando que en el actual gobierno local "ni el alcalde lee, ni tiene la educación como una cuestión prioritaria". "Seguimos teniendo un gobierno sin corazón, que actúa a espaldas de la ciudadanía, que a pesar de ampliar las cuantías no llega siquiera a las cifras de 2019, y eso en un contexto actual gravísimo en el que las familias tienen más gastos", ha criticado.

En la actual convocatoria, ha explicado, "van a dejar sin gastar casi seis millones de euros", al haber restringido los criterios para acceder a las becas. Taboada estima que casi 2.000 familias ovetenses se quedarán sin becas de algún tipo el próximo curso.

En las becas de comedor, se presentaron 6.040 solicitudes y se concedieron 5.018; en desayunos 1.551 solicitudes y 1.253 concedidas; y en ayudas a libros 2.468 solicitudes y 1.883 concedidas.