Sostres critica que el PP se oponga "a la austeridad y al control del déficit" y le pide "coherencia"

Actualizado 25/11/2011 15:13:12 CET

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro en la Junta General, Enrique Álvarez Sostres, ha criticado este viernes que el PP se oponga en Asturias "a la austeridad y al control del déficit por parte del Gobierno", cuando son acciones "que están llevando a cabo los populares en todas las comunidades autónomas en las que gobiernan".

Por ello, ha pedido "coherencia" al PP y le insta, a través de un comunicado, a que presente una alternativa política junto al PSOE y con los mecanismos legales previstos en el Estatuto de Autonomía.

"Los populares se contradicen doblemente con su actuación de hoy", señala Sostres. "En primer lugar porque no tienen ninguna intención de tender la mano al Gobierno a no ser que sea para dar una bofetada, y en segundo lugar por la política que está llevando a cabo en Asturias, llegando a acuerdos con PSOE e IU para cambiar normas vigentes en los últimos años pero que ahora no valen", dice el portavoz parlamentario de Foro.

Por ello, lamenta que Asturias sea "una isla lejana totalmente marginada de España para el PP". "Solo así se puede explicar el olvido que nos profesan y que se den situaciones tan anómalas como las fotos conjuntas entre el PP y el PSOE, lo que nos convierte en un caso excepcional", sostiene.

"Lo único que pedimos al PP es coherencia con las actuaciones que está llevando su partido en otras partes de España. Y si no quieren ser coherentes con esta línea, que al menos lo sean con sus actuaciones aquí y presenten su candidato y una alternativa junto al PSOE, con los mecanismos legales previstos en el Estatuto de Autonomía", apunta incidiendo en que el PP "ha vuelto a pactar con IU y PSOE con el único objetivo de erosionar al Gobierno".

Según Sostres, "la intención del PP, PSOE e IU de cambiar la gestión de los presupuestos del Principado después de treinta años es una calculada maniobra política torticera y populista conducente a impedir la acción del Gobierno, y convierte el sistema parlamentario en un sistema asambleario vulnerando la normativa de la Cámara".