Sotrondio celebra las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, acoge este fin de semana las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos, declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias. En estas jornadas, que continuarán hasta el martes, el menú que se ofrece está compuesto por pote de nabos, ración de callos y casadielles. Una decena de restaurantes y sidrerías de la localidad ofrecerán el menú de estas jornadas, que coinciden con la celebración de 'San Martín de Tours', patrono del concejo.

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, el pote de nabos es "un clásico" de la cocina tradicional que tiene sus orígenes en la década de los 70 del siglo pasado.

De media, cada bar ha hecho acopio de unos 50 kilos de nabos, que este año "fue algo complicado conseguir, no debió haber buena cosecha", según los hosteleros.

Los nabos se podrán degustar durante un largo fin de semana, ya que el día 11 es festivo en la capital del concejo y en Blimea, en una decena de establecimientos hosteleros de Sotrondio y alrededores. El precio completo del menú, con los callos, postre y bebida oscila entre los 30 y los 35 euros.