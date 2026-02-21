Stop Baterías Asturias pide al Principado que proteja a la población de los riesgos de los parques de baterías

Cartel de la manifestación de la plataforma stop Baterías. - STOP BATERÍAS

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la plataforma 'Stop Baterías Asturias', Carlos Mañes, ha mostrado este sábado su preocupación por la autorización de construcción de diez parques de baterías en Asturias, alertando sobre la falta de normativa sobre las zonas de exclusión de los parques.

En una movilización en Oviedo, ha asegurado que la falta de una normativa clara puede acabar convirtiéndose en "un coladero", ya que el colectivo teme que el Principado "apure los plazos" para sacar las directrices sectoriales sobre las zonas de exclusión hasta después de las elecciones de 2027.

Frente a la Junta General del Principado de Asturias el colectivo ha puesto de manifiesto que "la complicidad, la connivencia, la responsabilidad de que no haya una normativa es una cuestión de todos los grupos políticos".

Mañes ha insistido en que el colectivo no está en contra de la instalación de parques de baterías, sino de que estos se instalen cerca de zonas habitadas o de explotaciones ganaderas, por los perjuicios que puede tener.