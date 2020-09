Suárez defiende la utilidad de los grupos internivel en Educación frente a Vox, que los ve "un experimento"

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha salido este martes en defensa de los grupos internivel en educación frente a las críticas de Vox, que los ve "un experimento" que perjudica a los alumnos.

Durante una interpelación en el pleno, la titular de Educación ha afeado al portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que "despierte intranquilidad en las familias" por la existencia de estos grupos internivel, en los que niños de distintos cursos "colaboran, cooperan y se ayudan entre ellos", favoreciendo así el "trabajo colaborativo", un "elemento fundamental" en el aprendizaje.

Educación ha dado un impulso a estos grupos internivel este curso para hacer frente a la reducción de ratios necesaria para reducir riesgos de transmisión del coronavirus, aunque Suárez ha recordado que no se trata de una novedad, ya que en los colegios rurales agrupados se vienen formando de manera habitual.

"Las aulas internivel no son algo nuevo, no es una chapuza, no es una improvisación, existen en todas las CCAA", ha insistido, defendiendo que "el sistema educativo tiene experiencia para resolver esta propuesta".

Por su parte el diputado de Vox ha considerado "incomprensible" que niños de distintas edades estén en el mismo aula mientras en otras clases todos los alumnos son del mismo curso. "No van a tener el mismo progreso", ha defendido. "No recurran a experimentos para crear un problema donde no lo había", le ha pedido Blanco a la consejera.

Suárez ha zanjado el asunto afirmando que no es una novedad, y ha pedido "tranquilidad" a los padres y a la comunidad educativa, ya que "los profesionales de gran experiencia tendrán de sobra capacidad de gestión para atender estas unidades en primaria y secundaria".

Ha asegurado además que el grado de satisfacción de los padres de alumnos en estas unidades específicas "siempre ha sido alto", y "nunca se consideró una discriminación". "La variedad permite progresión en el aprendizaje", ha subrayado.

Por otro lado, y al ser interpelada por la diputada de IU Ángela Vallina sobre la atención a niños con necesidades educativas especiales, ha señalado que la aspiración de su departamento es que el cien por cien de los niños estén atendidos. "Puede ser que en un proceso de organización haya alguna fisura, pero esa es toda nuestra intención", ha asegurado.

Vallina, por su parte, ha criticado la "falta de diálogo" de la consejera con las asociaciones de profesores y padres de alumnos con necesidades especiales, extremo que la consejera ha negado. "Vamos a abordar un decreto de equidad educativa que puede permitir los canales de diálogo que plantea", ha asegurado Suárez.